Dia 3 Mercúrio chega a Touro pedindo concretização.

Os pensamentos precisam de gerar alguma coisa, de serem construtivos.

A ligação de Mercúrio a Plutão e Saturno pede-nos para fechar ciclos, sobretudo crenças e pensamentos limitantes ou pouco produtivos para o nosso dia-a-dia.

No dia 6 a lua está cheia em Balança ajudando os nativos a libertarem-se do que está a mais e que antes teriam dificuldade em expressar ou agir.

Alexandra Ramos Duarte