VEJA NO SAPO ZEN O VÍDEO COM AS PREVISÕES PARA TODOS OS SIGNOS

A semana inicia com a Lua no signo de Capricórnio a confrontar Mercúrio. Este aspeto confere dificuldades na comunicação, e nos afazeres do dia a dia.

Neptuno desafia o Sol, pelo que temos a tendência para idealizar os comportamentos das pessoas que admiramos!

Atenção aos “santos com pés de barro”.

Assuntos de responsabilidade, como a celebração de contratos, ou o assumir de responsabilidades devem ser ponderados.

Dia 25 a Lua conspira contra Marte, pelo que atitudes impulsivas são de se esperar. É dia para trabalhar a paciência.

Vénus começa a fazer um bom aspeto a Saturno, a trazer segurança emocional e afetiva aos signos de água.

Dia 28 a Lua em Peixes dá as mãos a Neptuno, e estamos inundados com a energia do amor incondicional, da dádiva. Estamos mais tolerantes com o próximo.

A semana termina agitada e frenética com a Lua em Carneiro dissonante com Mercúrio e Plutão.

Desejo a todos uma Feliz semana,

Cristina Candeias