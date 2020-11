Sempre que Marte fica retrógrado ou forma um aspeto forte com outro planeta há uma agitação latente e pode haver mudanças inesperadas com resultados difíceis de controlar. Marte esteve retrógrado desde 9 de setembro de 2020 e volta a entrar em movimento direto a 13 de novembro. Saiba o que pode esperar deste trânsito!

Marte tem estado retrógrado desde o dia 9 de setembro em Carneiro, o signo de que é regente, e isso trouxe maior tensão interior, já que, estando retrógrado, a sua influência é direcionada para dentro de nós, já que encontramos entraves, obstáculos, atrasos e contratempos na sua exteriorização.

A partir do dia 13 de novembro Marte retoma o movimento direto, o que, parecendo à partida algo bom, não será exatamente pacífico: os dias em que Marte fica retrógrado ou em que volta a estar direto podem trazer acontecimentos inesperados, os ânimos podem exaltar-se e há a tendência para maior agitação.

A influência de um planeta retrógrado opera muitas vezes a um nível subconsciente, provocando em nós mudanças das quais não temos consciência imediata, mas que, com o passar do tempo, se afirmam através de novas atitudes, de decisões que tomamos, de alterações que introduzimos nas nossas rotinas, na maneira como lidamos com os outros ou com as situações.

Marte é sempre um planeta com uma influência muito ativa: onde este planeta "toca", somos chamados a agir. Ao deixar de estar retrógrado, Marte ajuda-nos a avançar com as situações, mesmo que tenhamos de aventurar-nos fora da nossa zona de conforto. Este é o planeta que nos dá a coragem e a ousadia necessárias para derrubar barreiras e vencer o medo. Ao ficar novamente direto, Marte traz também inspiração e ajuda a que as situações avancem, dissolvendo-se bloqueios.

Este período é favorável para retomar projetos que deixou parados, principalmente aqueles que foram interrompidos por força dos acontecimentos que alteraram as nossas vidas este ano.

Aproveite a motivação que Marte direto traz e dê um novo impulso aos seus objetivos, sonhos e ambições. Mesmo que tenha de adaptá-los mediante as circunstâncias que a sua vida enfrenta neste momento, encontre maneiras novas de contornar os obstáculos. Este período é particularmente favorável para fazê-lo, já que a energia dominante nos convida a avançar, seja em que direção for, em busca do que mais ambicionamos.

De que forma Marte direto influencia o seu signo?

Carneiro

Será o signo que mais sente esta influência já que, para além de ser o seu planeta regente, encontra-se de passagem pelo seu signo. Sentirá finalmente um alívio, um forte impulso para agir, que o ajudará a avançar em tudo aquilo a que deseja dar seguimento.

Touro

Marte direto pode trazer ao de cima um amor que vinha a desenrolar-se subtilmente dentro de si. As paixões estão acentuadas, assim como a coragem para se aventurar para além do que está habituado a fazer. Esta fase será bastante importante para superar traumas do passado e vencer bloqueios.

Gémeos

Apesar das restrições impostas em virtude da pandemia, a sua vida social ganhará um novo fôlego agora que Marte deixa de estar retrógrado, ajudando-o a descobrir novas maneiras de estar em contacto com os amigos e permitindo-lhe até alargar a sua rede de contactos.

Caranguejo

A sua vida profissional pode ganhar agora um novo impulso, e sentirá que volta a deter o domínio sobre as situações. Podem atribuir-lhe, até, maiores responsabilidades e, consequentemente, terá maior poder.

Leão

Marte direto expande os seus horizontes, favorecendo tudo o que pode contribuir para a sua valorização pessoal. A formação, os estudos, os contactos com pessoas que, mesmo à distância, possam trazer-lhe conhecimentos valiosos sobre áreas que não dominam, estão agora particularmente favorecidos.

Virgem

Este movimento pode trazer mudanças profundas à sua vida, fazendo-o perspetivar a sua própria vida de outra maneira. Pode sentir que uma parte de si "morreu", e que já não é a mesma pessoa em determinadas situações e circunstâncias. Abra o coração aos novos desafios, pois encontra-se num período de renovação interior.

Balança

Uma vez que Marte se encontra oposto ao seu signo pode também sentir os seus efeitos de forma mais acentuada. A vida amorosa, especialmente se tem um relacionamento, avançará finalmente, o que pode, ainda assim, implicar cortes e separações. Sentirá que o seu coração está numa nova fase afetiva, e não hesitará em ir atrás da sua felicidade.

Escorpião

Se enfrentou algumas dificuldades nas suas rotinas, em questões profissionais ou relacionadas com a saúde, haverá finalmente uma resolução positiva, que fará com que as situações fluam melhor nestas áreas. Pode sentir-se mais motivado para agir e, também, para ajudar os outros.

Sagitário

A vida amorosa beneficiará bastante desta influência, pois estará mais apaixonado, romântico, aventureiro e predisposto a aproveitar a vida tanto quanto puder. Se tiver filhos, o contacto com eles está também beneficiado nesta fase.

Capricórnio

A vida familiar pode ter enfrentado algumas dificuldades, nomeadamente até havendo discussões e conflitos. A partir de agora, com Marte direto, estas situações serão esclarecidas. Quaisquer atividades relacionadas com o cuidado do lar que tenha vindo a adiar serão também agora postas em andamento.

Aquário

O contacto com os amigos mais chegados, e a comunicação, de todas as formas, estão favorecidas. Se sentiu dificuldades em expressar as suas ideias ou teve a sensação de que elas não eram compreendidas haverá, agora, uma nova oportunidade para transmitir o que pensa, fazendo-o de uma maneira mais efetiva, o que contribuirá para que lhe sejam abertas novas portas.

Peixes

A sua vida financeira beneficiará com este trânsito, resolvendo agora impasses que o deixavam preocupado. Está favorecido a nível material, sendo uma boa fase para dar seguimento a projetos que o ajudem a aumentar os seus rendimentos.