Os eclipses lunares acontecem sempre que a Lua é "encoberta" pela sombra da Terra, devido ao facto de, nos seus movimentos orbitais, a Terra se posicionar entre a Lua e o Sol.

A nível energético, os eclipses potenciam os efeitos lunares, o que faz com que, se costuma sentir-se mais sensível no período da Lua Cheia, se sinta ainda mais vulnerável num eclipse lunar. Ele pode provocar-lhe insónias, agitação, nervosismo cuja causa desconhece e, também, pode fazer com que se precipitem vários acontecimentos na sua vida, tais como revelações súbitas, esclarecimento de situações, encontros e reencontros com pessoas que têm um forte impacto na sua vida, etc.

A Lua Cheia em Gémeos com eclipse lunar atua especialmente a nível mental, porque a Lua está em Gémeos, um dos signos que, sendo regido por Mercúrio, é mais voltado para tudo o que diz respeito à mente e ao intelecto, e porque a Lua se opõe ao Sol em Sagitário, um signo regido por Júpiter, que também é bastante voltado para as questões intelectuais, embora o faça a um nível mais idealista e filosófico do que Gémeos, que é mais pragmático e preocupado com questões imediatas do dia a dia.

Esta Lua Cheia com eclipse lunar pode ajudar a:

- encontrar soluções;

- compreender motivações que se escondem por detrás das atitudes de outras pessoas;

- resolver mistérios;

- esclarecer situações;

- analisar assuntos de uma forma mais ampla, como se estivesse a vê-los de fora;

- encontrar um equilíbrio que satisfaça a vontade de mais pessoas;

- aprofundar conhecimentos;

- alargar horizontes;

- adotar uma nova filosofia de vida;

- encarar as situações com maior distanciamento.

Nos dias que antecedem e sucedem a um eclipse, evite:

- tomar decisões;

- assinar contratos;

- comprometer-se com algo ou com alguém;

- ter conversas importantes;

- correr riscos.

A energia dos eclipses lunares tem um poderoso efeito que atua dentro de nós e que nos ajuda a amadurecer ideias, a ter uma compreensão mais profunda sobre os assuntos e a obter respostas. Uma vez que esta energia cria muitas vezes uma certa instabilidade e confusão, não devemos, tanto quanto possível, agir, porque podemos incorrer em atitudes precipitadas e cometer erros evitáveis.

Este período é ideal para refletir. Deixe que as peças encaixem naturalmente. Mantenha simplesmente uma atitude de observação e atenção a tudo o que acontece na sua vida. Esteja mais atento ao que sente, às ideias que surgem na sua mente, às palavras. Durante este eclipse estarão ativadas as energias de Mercúrio e de Júpiter e, por isso, a comunicação estará em destaque.

É sempre aconselhável esperar pelo menos uma semana antes de avançar para a ação, para que os efeitos do eclipse possam primeiro tornar-se mais claros dentro de nós e, só depois, possamos saber com maior certeza que passos devemos dar.

Este eclipse lunar surge num ano particularmente difícil e, uma vez que inaugura um período que será fértil em acontecimentos cósmicos marcantes, ele pode despoletar mudanças dentro de cada um de nós que, de acordo com as nossas histórias de vida individuais, irão ajudar-nos a avançar para a etapa seguinte.

É preciso ter em atenção que, como Gémeos é o signo em que a Lua se encontra, podemos sentir-nos especialmente agitados e nervosos. A mente de Gémeos está sempre a fervilhar com novas ideias e, embora elas muitas vezes levem a importantes concretizações, podem também dar azo a medos infundados e criar histórias na nossa mente que não passam da projeção das nossas próprias inseguranças. Evite, como tal, deixar-se arrastar pelas ideias que nos próximos dias vêm à sua mente. Observe-as, como se estivesse de fora, procure aprender com aquilo que elas lhe trazem de novo, mas mantenha um certo sentido crítico em relação a elas.

Os eclipses lunares são, também, favoráveis à libertação de algo. É possível que, de forma voluntária, ou porque as circunstâncias a isso nos obrigam, deixemos para trás uma parte de nós, uma atitude, uma postura, uma situação, algumas pessoas. Peça ao Universo que o ajude a seguir o caminho que é melhor para si e deixe-se conduzir nesta fase em que a energia é sentida de forma mais intensa.