Preparem-se para receber as bênçãos do grande benéfico do zodíaco.

Júpiter entra em Gémeos dia 26 deste mês até 9 de junho de 2025 Atenção nativos de Gémeos-Balança-Aquário Sorte, crescimento, melhoria de vida. Preparem-se para receber as bênçãos do grande benéfico do zodíaco. Júpiter em Gémeos confere uma impermanência intelectual, existe uma sede de conhecimento. Onde se encontra Júpiter no nosso mapa astral é onde temos um talento. Claro que sendo Gémeos um signo que está intrinsecamente vocacionado para a comunicação, é nesta área de vida, que se apresentam as facilidades. Os geminianos aprendem com facilidade, e têm necessidade de estarem sempre a aprender. As viagens também são importantes. A mente é rápida e as ideias fluem com facilidade! Júpiter permanece um ano em cada signo, pelo que leva doze anos a dar a volta ao zodíaco. Por onde ele transita, podemos contar com crescimento, expansão, melhoria de vida. Existe uma aura de alegria que faz tudo fluir com mais facilidade. Portanto, os nativos de Gémeos podem contar com esta energia maravilhosa já a partir de dia 26 de maio de 2024. Júpiter vai trazer a oportunidade de resolução de questões pendentes, resolução de problemas e abertura de novos horizontes, sejam na área profissional ou material. É sempre um período acompanhado pela boa sorte. Chegou a hora de progredirem, crescerem, aprenderem, Júpiter vai estar direto até dia oito de outubro. Neste dia fica retrógrado, o que quer dizer que a sua energia, não fica tão intensa, e que é necessário revisar planos e projetos. Este período em que Júpiter vai estar retrógrado é de dia 8 de outubro de 2024 a 4 de fevereiro de 2025, permanecendo (direto) neste signo até 9 de junho de 2025. Assim, nativos com signo solar de Gémeos, Balança e Aquário ou ascendentes nestes signos preparem-se para receber esta energia maravilhosa! Desejo a todos as maiores felicidades. Cristina Candeias