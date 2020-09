Este planeta está a convidar-nos para analisarmos as nossas ações e como estamos a usar a nossa energia.

A nossa capacidade de decisão fica afetada e a nossa lucidez igualmente. Não é tempo de tomar decisões, mas sim de analisar a nossa vida em todas as áreas .

Marte tem a fama de ser o grande maléfico, aquele que corta., Está ligado à força, à ação, á iniciativa, ao impulso e às paixões.

E marte retrógrado tem um quê de frustrante e limitativo. Assim, durante cerca de dois meses, atuar impulsivamente, sem ponderação, irá trazer um resultado amargo, ou seja, os bons resultados não irão acontecer.

A energia não flui, precisamos de olhar para dentro de nós próprios. Temos de perceber quais são as nossas lutas e batalhas, se vale a pena lutar. A nossa capacidade de tolerância fica afetada, assim como a nossa paciência.

Pessoas e situações vêm de forma inusitada testar os nossos limites. Situações fora do vulgar e muito incomuns podem acontecer, tendo em conta que Marte se encontra em Carneiro.

Onde está Marte no mapa, é onde tomamos decisões, onde somos levados a ação. Assim, com Marte Rx, não devemos terminar nem começar relações afetivas, criar eventos ou lançamentos, terminar ou começar sociedades .