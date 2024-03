“A forma como ouvimos é com a nossa imaginação, a voz do inconsciente. A forma como entendemos é com a nossa inteligência, a voz da razão. A forma como respondemos é com a nossa criatividade, a voz do espírito”.

- No Samhain, novembro, início do ano no sagrado feminino, viajamos com a antiga Deusa grega, a anciã Hécate para, na encruzilhada/trivia/renascer decidir se estávamos dispostos a caminhar para o desconhecido. Que novo caminho escolhemos? Que parte das nossas vidas estávamos dispostos a deixar para trás?

- No Yule, Solstício de Inverno, dezembro, fizemos nascer, junto com a Grande Mãe, a luz divina da vida que nasce nas trevas do inverno e do inconsciente. Crescemos na esperança e alegria desse algo novo nascido. Dentro de nós, na imanência espiritual, e fora, na simbólica do calor solar crescente e transcendente. Tempo de desenvolver o arquétipo de deusas como a oriental Kwan Yin.

- No Imbolc, fevereiro, buscámos uma visão da nova vida que foi crescendo em nós nessa volta da espiral da roda do ano. A Deusa celta Brighid sintonizou-nos com a nossa imaginação criativa. Perguntámo-nos: como trabalharemos com esta nova luz dentro de nós? O que queremos criar este ano? Esclarecemos esta nova visão envolvendo a imaginação e a intuição para ver onde esta nova vitalidade, energia e sentido querem chegar, aonde querem que cheguemos, o que têm para nos dizer.

- Agora, em Ostara, março, no Equinócio da Primavera, começamos a emergir da escuridão para concretizar, dar corpo a nossa visão. O que foi crescendo dentro de nós está agora pronto para emergir no mundo. Quem somos, determina as nossas ações e o nosso destino. Conhecermo-nos, fortalece o nosso propósito e reforça o auto amor. À medida que despertamos para o nosso verdadeiro poder – o processo de nos individuarmos, de crescermos nas dimensões humana e divina unificadas – reforçamos as nossas energias masculina e feminina. Ostara é a celebração do equilíbrio de ambas as polaridades em nós, o Yin e o Yang, no reflexo harmonioso da nossa essência una.

A Deusa Celta Eostre da Fertilidade, deu nome à Páscoa, Easter, e junto com as Deusas gregas Ártemis, a Grande Caçadora, arquétipo da guerreira, e Perséfone, a senhora que no inverno desce ao submundo e traz de volta o fruto da sua descida na primavera, evoca a lição fundamental de Ostara: a religação à vitalidade da natureza que somos, a potenciação da nossa energia masculina, ativa, expressiva, solar, na manifestação dos novos frutos, fecundidade e recriação.

O Equinócio da Primavera é um símbolo da ressurreição – é por isso que a Páscoa cristã (em homenagem à antiga deusa Ostara) e a Páscoa judaica são celebradas nesta época do ano. Os dias crescem, os animais ficam mais ativos, as aves migratórias regressam para fazer os seus ninhos e dar à luz as suas crias e as flores silvestres despertam do seu sono de inverno. A primavera é uma época de renascimento, crescimento e mudança, quando sentimos que emergimos da escuridão e do frio do inverno para uma nova vida. É o momento de nos afirmarmos e levarmos as coisas para o próximo passo na sua criação. Com o fogo da força da vida. O que é que quer fazer crescer na sua?

Quando a Deusa Perséfone retornou do submundo na primavera, ela veio muito transformada, de donzela a mulher e mãe; nós também mudámos, desde a estação iniciática do Samhain. Como mudámos desde outubro/novembro passado? … Perséfone é agora uma rainha, uma mulher poderosa que cria a sua própria vida porque conhece as suas profundezas interiores. Quando abraçamos a energia de Perséfone e a tornamos nossa, podemos incorporar esta nova vida que nascemos para cocriar.

Workshop pré-gravado vídeo online

Cerca de 2H30 com palestra, exercícios, meditação. Inclui manual em Pdf.

