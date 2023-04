20 de abril de 2023

A segunda destas Lunações do mês em Carneiro, (o que é relativamente raro) conjunta a Júpiter também neste signo e pela primeira vez em pelo menos 250 anos, em quadrado a Plutão em Aquário.

A primeira Lua nova foi em 21 de março de 2023, e agora o Céu dá-nos uma segunda oportunidade para afirmar o eu (Carneiro) que somos, para além dos grupos/ideologias/valores coletivos: Aquário, que já não nos fazem sentido.

Forte novo ciclo, outorga energia emocional que nos pode iluminar a partir de dentro, para romper com um ciclo/padrão/relação/circunstância, com um prazo de cerca de 6 meses para as reformas necessárias a fazer.

Os eclipses tradicionalmente trazem na maré, algo do passado para ser reciclado, e Mercúrio a entrar retrógrado enfatiza esta tendência.

A Lunação está em receção mútua com o seu regente, Marte, em Caranguejo, dando maior relevância aos assuntos regidos por estes dois “vocábulos astrológicos”.

O que não pode mais ser procrastinado, para o nosso bem, e como podemos nutrirmos melhor, em todo o senso da palavra?

Dois movimentos nos são pedidos: um centrífugo, fogoso, exteriorizante, para a ação extrovertida “lá fora”; outro interiorizado, centrípeto, acalentador, sensível. Como na expiração e inspiração, honrar ambas as modalidades de ser.

Tornar os desejos arianos conscientes – seja o desejo de açúcar, seja uma co-dependência emocional - para os sublimar, curar, reorientar para uma saída/manifestação mais sã.

O perigo, está na forma como reagimos aos “gatilhos” que tencionam servir a evolução.

Com Carneiro, a tendência fácil é a precipitação, a imprudência, a beligerância. O mundo já está em polvorosa, então, usar esta energia disponível - explosiva com a quadratura a Plutão – para a transformação positiva, é capital.

Usar o fogo para alquimia da consciência, para nos movermos para mais perto do nosso destino: a pessoa que nascemos para ser.

O fogo pode ativar o rejuvenescimento, a paixão, o romance, o tesão – acima de tudo, que seja pela vida, pela vida que nos faz bem. Pode ser um renascimento fantástico, libertador e esperançoso… o que escolhe?

Em Astrologia Védica, o dia 22 de abril é poderoso para colocar as sementes do que deseja ver crescer na sua vida.

Com a visibilidade da Lua no céu - e apesar de Mercúrio em retro – se ainda não escreveu no seu diário, os seus novos intentos, faça-o no dia 22.

E se quiser ir mais longe, escreva-o, sinta-o, nutra esse sonho do coração durante 33 dias, até 24 de maio.

Quando for diariamente ao seu altar orar, meditar, ou refletir, lembre-se com amor da sua sementeira. O Céu colocou-lhe a enxada, o ancinho, o adubo nas mãos. A Lua dá a humidade, e o sol, a rebentação da vida.

Maio será um mês pleno de instabilidade na concentração planetária em Touro e Lua cheia com eclipse lunar.

“Que a luz, o amor e o poder reestabeleçam o plano divino na Terra - através das lunações e ciclos da existência - hoje e por toda a eternidade.” Ámen, Assim seja, OM.

Com amor,

Vera Leal

FemininoConsciente