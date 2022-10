Outubro começa com uma energia de abrandamento, uma vez que seis planetas estão retrógrados, intensificando a necessidade de refletir e ponderar antes de avançar, mas este mês destaca-se por um regresso à ação, já que, ao longo do mês, a energia dominante tende a desbloquear situações, servindo como propulsora para avançar e podendo até trazer alguns acontecimentos inesperados, que obrigam a uma rápida capacidade de resposta.

As principais luas do mês são bastante intensas em termos energéticos, porque ocorrem em dois signos caraterizados pela sua garra, coragem e determinação: a Lua Cheia em Carneiro, no dia 9, pode deixar-nos especialmente ciosos do nosso espaço e aguerridos na defesa dos nossos direitos, enquanto que, no dia 25, temos uma Lua Nova em Escorpião, o signo das transformações profundas e das metamorfoses, sendo que esta vem acompanhada por um eclipse solar. Os eclipses propiciam importantes mudanças e, sendo um eclipse solar, ele pode ter um importante impacto na nossa identidade, catalisando acontecimentos que nos ajudam a descobrir facetas escondidas de nós próprios e que nos permitem compreender melhor quem somos.

O Sol atravessa Balança, o signo da ordem e da eterna busca pela harmonia, conduzindo-nos nas nossas relações de forma mais equilibrada e diplomática. As parcerias e relacionamentos iniciados neste período tendem a privilegiar o diálogo e a justiça, a união e a diplomacia.

Mercúrio é o primeiro planeta que deixa de estar retrógrado em outubro, logo no dia 2, o que ajuda a que haja uma melhor compreensão de situações que de alguma forma estavam estagnadas ou haviam enfrentado algum tipo de entraves e atrasos.

Plutão deixa de estar retrógrado no dia 8, na véspera da Lua Cheia em Carneiro, o que pode representar uma maior carga energética, fazendo com que se sinta agitado, tenso e mais irritável. Plutão rege as transformações profundas e longas e termina agora um processo que iniciou no final de abril, quando ficou retrógrado. As situações que se desenrolaram na sua vida desde essa altura podem agora ganhar um novo desenvolvimento, evoluindo mais rapidamente e de maneira mais esclarecedora. Ao olhar para trás desde então poderá identificar aspetos da sua vida, e até da sua personalidade, que sofreram uma transformação.

No dia 23 o Sol entra em Escorpião, deixando a doce energia apaziguadora de Balança para assumir uma vertente mais intensa e regeneradora. O Sol em Balança favorece as relações e ajuda a encontrar a harmonia entre as pessoas, o Sol em Escorpião deixa-nos mais introspetivos, analíticos e estratégicos, favorecendo as iniciativas individuais e também as tomadas de decisão.

No mesmo dia, 23, ocorre outro aspeto planetário muito importante: Saturno deixa de estar retrógrado, o que nos traz alguma leveza. Saturno é o planeta das lições, estando associado a provas que precisamos de superar e que são importantes para a nossa aprendizagem e evolução pessoal. Estava retrógrado desde o dia 4 de junho, o que pode ter condicionado as nossas ações e criado uma resistência maior em situações que pareceram estar bloqueadas ou enfrentaram muitos obstáculos.

A maturidade que adquiriu desde essa altura, e em função das provas que teve de superar irá ajudá-lo agora a dar passos firmes e a avançar com o que esteve parado. Quando Saturno deixa de estar retrógrado é frequente recebermos recompensas pelo bom trabalho que desempenhámos, o que significa que poderá ter boas surpresas relacionadas com assuntos que o puseram à prova.

O acontecimento astrológico mais significativo do mês é o eclipse solar que ocorre com a Lua Nova em Escorpião, no dia 25. Esta data pode trazer-lhe importantes mudanças, revelações, esclarecimentos e acontecimentos que o ajudam a alinhar-se com o seu propósito e a compreender melhor quem é e o que procura, sendo também bastante favorável para proceder a mudanças e para fazer um corte com um passado que já não faz sentido preservar. Os eclipses tendem a trazer acontecimentos que estavam, de alguma forma, "destinados" a acontecer, e que visam ajudar-nos a ir a perceber melhor quem somos e por onde devemos seguir.

As relações vão estar em destaque na altura deste eclipse, uma vez que o Sol e a Lua formam uma conjunção com Vénus, o que faz com que haja uma atenção redobrada centrada nos relacionamentos, nos valores e até nas finanças, temas que estão associados a Vénus. Poderá haver mudanças significativas relacionadas com estas dimensões da nossa vida, causadas por acontecimentos que nos fazem olhar para elas de outra forma.

No dia 28 há outro acontecimento astrológico importante: Júpiter, que está retrógrado, entra em Peixes, onde já havia transitado entre maio de 2021 e maio de 2022, o que faz com que alguns assuntos que se destacaram na sua vida durante esse período possam reaparecer, para poderem ser esclarecidos e finalmente resolvidos.

Por fim, Marte fica retrógrado no dia 30 de outubro, e assim continuará até janeiro de 2023. Sendo o planeta da ação, das pulsões e das paixões e, passando a estar retrógrado, Marte pode deixar-nos mais cansados e até desmotivados, fazendo-nos questionar se vale a pena ir atrás das metas a que nos propusemos. Poderá sentir-se mais exausto durante este período e ter menos motivação para avançar com algo que antes o deixava entusiasmado.

Em resumo, outubro é um mês intenso, na medida em que há várias mudanças energéticas, motivadas por acontecimentos muito significativos sob o ponto de vista astrológico.

As datas mais importantes, e que podem deixá-lo mais instável ou trazer para a sua vida acontecimentos marcantes, serão:

- 2 de outubro - Mercúrio deixa de estar retrógrado

- 8 de outubro - Plutão deixa de estar retrógrado

- 9 de outubro - Lua Cheia em Carneiro

- 23 de outubro - o Sol e Vénus entram em Escorpião e Saturno deixa de estar retrógrado

- 25 de outubro - Lua Nova em Escorpião com eclipse solar e conjunção a Vénus

- 28 de outubro - Júpiter retrógrado entra em Peixes

- 30 de outubro - Marte fica retrógrado