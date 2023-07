Este período pede-nos que nos voltemos para o lar e para os assuntos do coração, especialmente aqueles que estão por resolver, até porque os principais movimentos planetários do mês estarão centrados na esfera afetiva e podem ser difíceis e exigentes.

Vénus, o planeta do amor e dos relacionamentos, forma um aspeto tenso com Úrano logo no dia 2 e, como está em Leão e Úrano despoleta mudanças, esse aspeto pode deixar-nos especialmente tensos e desconfortáveis em relação a situações que nos incomodam e que não correspondem às nossas expetativas. Tenha cuidado com as suas palavras e com atitudes impulsivas no início do mês, porque estará com as emoções à flor da pele e os ânimos tendem a exaltar-se.

A Lua Cheia em Capricórnio, no dia 3, traz-nos a consciência das nossas responsabilidades e obriga-nos a honrar os compromissos que assumimos, mas também nos ajuda a ser mais organizados e a disciplinar a nossa mente, permitindo-nos tirar melhor partido do nosso potencial.

Vénus fica retrógrado no dia 22 e assim continuará até ao dia 3 de setembro, pedindo que demos mais atenção aos aspetos que precisam de ser resolvidos nas nossas relações mais próximas - incluindo aquela que é a mais importante de todas, que é a relação connosco próprios. Os nossos sentimentos podem ser postos em perspetiva, o que nos ajudará a perceber as situações de outra forma, vendo-as a uma nova luz e sob um novo ângulo, o que pode fazer-nos chegar a conclusões muito importantes e tomar decisões que terão um forte impacto na nossa vida - as quais só devem, contudo, ser tomadas quando Vénus deixar de estar retrógrado.

Quando Vénus está retrógrado há também maior probabilidade de que reapareçam amores do passado, os quais podem vir confundir os nossos sentimentos e as relações atuais mas, em última instância, este reaparecimento permite-nos avaliar melhor aquilo que na verdade sentimos. Vénus está em Leão, o que faz com que os assuntos do coração ganhem um especial destaque, mas também os nossos "tesouros", aquilo a que damos mais valor, podem sofrer alterações durante este período e graças a esta influência.

A vida financeira também pode sofrer atrasos e contratempos. O Sol entra em Leão no mesmo dia em que Vénus fica retrógrado, o que pode ajudar-nos a vencer as dúvidas, fortalecendo a nossa autoconfiança e ajudando-nos a avançar com determinação, mesmo que tenhamos de mexer em assuntos que nos incomodam.

Outro importante aspeto planetário que ocorre neste mês diz respeito à mudança de signos dos Nodos Lunares, pontos fictícios que se relacionam com vidas passadas e com a nossa missão de vida e que são calculados de acordo com as posições do Sol e da Lua. Os Nodos Lunares Norte e Sul estão opostos e mudam de signos a cada ano e meio, oferecendo-nos a oportunidade de explorar áreas específicas da nossa vida e confrontando-nos com situações que contribuem para o nosso amadurecimento interior e para o nosso crescimento pessoal.

No dia 17 de julho, o Nodo Lunar Norte passa para o signo Carneiro (porque o movimento dos Nodos Lunares é inverso), depois de ter transitado por Touro nos últimos 18 meses, e o Nodo Lunar Sul passa para Balança. Assim, o eixo Carneiro-Balança faz com que estejam em especial destaque os assuntos relacionados com o eu e o outro, com os limites pessoais, com o individualismo e a necessidade de ceder em prol da harmonia, de cooperar, de fazer concessões. Com o Nodo Lunar Norte a passar para Carneiro, somos "empurrados para a frente" pela energia dominante universal, que nos ajuda a ser mais aguerridos na defesa do nosso espaço individual e das nossas iniciativas e projetos.

Esta posição é bastante favorável e encoraja-nos a progredir naquilo que consideramos ser uma prioridade na nossa vida, dando-nos a confiança em nós próprios que é necessária para enfrentar o desalento, o desânimo e as contrariedades. Ao longo dos próximos meses haverá situações nas nossas vidas que nos fazem avaliar até que ponto é preciso defendermos a nossa individualidade e demarcar os nossos limites, mesmo que isso nos obrigue a tomar uma posição que nos distancia dos outros ou que surpreende os que nos são mais próximos.

Para além destes aspetos mais tensos e que dirigem a nossa atenção para a esfera afetiva, julho também nos ajuda a cuidar melhor de nós próprios. Marte entra no signo Virgem no dia 10, sendo uma preciosa ajuda para seguir hábitos mais saudáveis, para ter motivação para seguir um plano de exercício físico, para adotar uma dieta mais saudável ou para pôr de parte vícios e hábitos nocivos. Marte em Virgem ajuda-nos a ter foco nas nossas metas e a disciplina que é necessária para as alcançarmos, não permitindo que nos percamos no caminho.

A Lua Nova em Caranguejo, no dia 17, é poderosamente emocional e irá fazer-nos mergulhar ao mais fundo de nós, ajudando-nos a enfrentar com mais amor as nossas falhas, aceitando-nos a nós mesmos como somos. A Lua e o Sol encontram-se em oposição a Plutão, o que faz com que os sentimentos sejam exacerbados, havendo o risco de nos sentirmos culpados e de estarmos mais pessimistas, sendo também mais dramáticos e exagerados. Já que este é também o dia em que os Nodos Lunares mudam de signo (e estando ambos ligados à Lua e ao Sol), esta data oferece um renascimento intenso, mas não propriamente fácil, que nos permite ter um encontro mais íntimo e profundo com as nossas emoções e com quem somos.

Esta necessidade de nos voltarmos para dentro de nós é acentuada a partir do dia 23 quando Quíron, o asteroide que representa "a nossa ferida interior" também ficar retrógrado.

Julho será, em suma, um mês favorável à introspeção e ao aprofundamento individual das questões que nos pesam no coração. A energia do Universo lembra-nos que só podemos seguir com leveza e convicção se tivermos feito as pazes connosco mesmos, ainda que isso signifique aceitar que nem tudo está nas nossas mãos decidir ou mudar.