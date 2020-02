O primeiro grande acontecimento astronómico de fevereiro será a Lua Cheia em Leão, que ocorre no dia 9 e que será mais fácil do que a Lua Cheia de janeiro (que foi especialmente intensa porque veio acompanhada pelo eclipse lunar). A Lua Cheia em Leão traz força e energia que vão ajudar-nos a ganhar confiança em nós próprios e a alinharmo-nos com o nosso caminho. Ela traz também uma energia de abundância que irá ajudar-nos a concluir e a resolver alguns assuntos com os quais temos vindo a lidar desde agosto do ano passado. A energia desta Lua Cheia irá também fazer com que seja mais fácil encerrar assuntos do passado que nos têm impedido de avançar ou que têm feito com que nos sintamos em baixo e desmotivados. A Lua Cheia em Leão ajudar-nos-á a reencontrar uma nova força e sabedoria que serão importantes ajudas à medida que o mês progride.

No dia 16, Marte entra em Capricórnio, juntando-se aos outros planetas que se encontram neste signo, potenciando a energia do Elemento Terra. Em Capricórnio, Marte desenvolve a nossa ambição, mas como a energia do Elemento Terra, ao qual Capricórnio pertence, traz um certo peso aos nossos passos, porque Capricórnio é muito rigoroso e prudente e não se lança facilmente à descoberta, podemos sentir-nos também mais cuidadosos e menos arrojados. Sob esta influência, somos chamados a refletir um pouco mais antes de seguir em frente. Se, durante este mês, tiver dificuldade em encontrar motivação para avançar, saber conceder a si próprio algum tempo para parar pode ser aquilo de que precisa para reencontrar a inspiração que lhe falta.

Uma vez que Marte em Capricórnio dá força às nossas maiores ambições, teremos mais energia à nossa disposição para usarmos, pelo que precisamos de ser mais pacientes e desenvolver uma estratégia melhor para usá-la, até porque Mercúrio ficará retrógrado pela primeira vez este ano.

Mercúrio fica retrógrado entre 17 de fevereiro e 10 de março, inicialmente em Peixes e entrando depois em Aquário. Mercúrio retrógrado em Peixes encoraja-nos a abrandar e a confiar na nossa intuição, vendo para além do que é óbvio ou está à nossa frente.

No dia 19, logo depois de Mercúrio ficar retrógrado, o Sol entra em Peixes, o último signo do Zodíaco, que se relaciona com o final de ciclos. Chegámos ao fim de mais um ano astrológico, o Sol atravessou os doze signos e, ao passar por eles, trouxe-nos as dinâmicas próprias que cada um nos oferece.