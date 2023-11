Veja no sapo Zen o vídeo com as previsões para tpdps os signos

Esta semana temos Lua em Quarto Crescente em Aquário. O momento é indicado para semear novas sementes.

Vénus encontra-se em Balança a exprimir o melhor, tem conversas amistosas com Mercúrio a favorecer os acordos, uma melhor cooperação entre todos e maior tolerância.

Facilidades: Balança-Sagitário.

Marte encontra-se em conjunção ao Sol a conferir força, tenacidade, estratégia para a melhor resolução dos obstáculos.

Facilidades: Escorpião - Carneiro.

O Sol em bom aspeto a Neptuno e Marte, confere a energia da bondade, da caridade, uma maior necessidade de ajudar os outros.

Facilidades: Escorpião-Peixes.

Dia 22, a Lua no signo de Peixes encontra-se com Neptuno,e assim temos um dia cheio de suavidade, tranquilidade, sensibilidade.

Dia 23, o Sol entra em Sagitário. Vamos vivenciar a energia da expansão, alegria, otimismo!

Parabéns a todos os Sagitarianos.

Facilidades: Sagitário-Leão-Carneiro.

Desejo a todos uma Feliz semana,

Cristina Candeias