A semana começa com a Lua no signo de Carneiro, a dizer que devemos e podemos tomar iniciativas.

Mercúrio, nos últimos graus de Caranguejo desafia Plutão a trazer precipitação na forma como comunicamos, devemos ser prudentes e pensar bem nos nossos diálogos, pois podem originar atritos.

Dificuldades: Gémeos e Virgem.

Marte, planeta da ação, despede-se do signo de Leão e entra em Virgem a trazer dinamismo e iniciativas na vida destes nativos.

Marte começa a fazer uma tensão a Saturno, a semana apresenta-se com dificuldades, os projetos ficam demorados, não devemos colocar muitas expetativas.

Dificuldades: Virgem e Peixes.

Júpiter, continua a abençoar os signos de Terra a trazer situações de boa sorte.

Facilidades: Virgem, Capricórnio e Touro.

Úrano faz um bom aspeto ao Sol a trazer novidades e novas oportunidades para os nativos de Caranguejo.

Facilidades: Caranguejo.

Desejo a todos uma semana Feliz,

Cristina Candeias.