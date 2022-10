Veja o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana começa com a entrada do Sol e de Vénus no signo mais intenso… Escorpião! Iniciou o novo Ciclo Solar e parabéns a todos os Escorpiões.

Favorável para Escorpião-Caranguejo- Peixes.

Dia 25 temos a Lua nova em Escorpião, que traz uma semana intensa em relação às nossas emoções, tudo é levado muito a sério.

Temos uma semana mais serena, contudo é necessário ter prudência, pois temos o Marte em tensão a Júpiter a trazer alguns excessos no nosso dia a dia. Atenção para Gémeos-Carneiro e Peixes.

Saturno, o Sr. da estrutura e segurança está alinhado quer com Mercúrio, quer com Marte a trazer facilidades em acordos e negociações. Favorável para Balança-Aquário.

Projetos estão favorecidos com o Aspeto de Marte/Saturno a trazer coerência nas nossas iniciativas.

Saturno fica direto logo no início da semana a trazer mais facilidades na nossa vida profissional.

Feliz semana,

Cristina Candeias