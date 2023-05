Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

Marte o planeta da guerra e da ação está em conflito com Plutão a trazer situações intempestivas, atrito, confusões e irritabilidade. É o aspeto da semana.

Mercúrio já está direto, mas com conversas deselegantes com Marte e Plutão.

Este aspeto cria um diálogo precipitado, inflexibilidade nas opiniões.

O Planeta Júpiter encontra-se em Touro a trazer crescimento, sorte e expansão para os signos de terra (Touro - Virgem - Capricórnio) podem avançar com novos projetos.

Marte faz um bom aspeto ao Sol a trazer alegria, força, entusiasmo para os nativos de fogo (Carneiro - Leão - Sagitário).

Úrano tem boas ligações com Vénus a trazer novidade, alegria, entusiasmo para os signos de água (Caranguejo - Escorpião - Peixes).

Desejo a todos uma Feliz semana,

Cristina Candeias