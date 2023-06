Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana começa com a Lua no signo de Sagitário a trazer a energia do entusiasmo, da alegria, da aventura. Hoje, necessitamos de mudar as nossas rotinas.

Dia 3 temos a efeméride da Lua cheia no eixo Caranguejo/Capricórnio. A vida está a chamar-nos para vivermos os nossos laços familiares.

Facilidades: Caranguejo-Escorpião-Peixes.

Júpiter, continua a sorrir para o Sol a trazer benesses, melhoria de vida e expansão de consciência.

Facilidades: Touro-Caranguejo-Virgem-Capricórnio.

Mercúrio em conjunção ao Sol confere uma profundidade nos nossos pensamentos e sentimentos.

Mercúrio bem ligado a Saturno favorece novos projetos a longo prazo, a palavra está mais empática e estruturada.

Vénus e Marte dançam no signo de Leão a favorecer os romances. Estamos mais alegres, mais criativos.

Facilidades: Carneiro-Leão-Sagitário.

Marte e Vénus desafiam Úrano, precisamos de novidades, alegria, de sair da rotina.

Desejo a todos uma Feliz semana,

Cristina Candeias