A semana começa com a Lua em Balança. É natural que os nossos sentimentos e pensamentos estejam focalizados no amor e relacionamentos.

Esta semana começa muito bem com o fantástico aspeto de Júpiter em conjunção ao Sol a distribuir benesses para o universo dos taurinos.

Só dentro de 12 anos este aspeto se repete!

Marte, está em conjunção ao Nodo Norte a impulsionar os nativos de Carneiro a cumprirem a sua missão.

Mercúrio entrou em Touro e a palavra está mais serena, mais contida, mais prática.

Esta semana temos cinco planetas em Touro, a favorecer muito as aquisições, os lucros, os ganhos.

Vénus em Touro encontra-se com Úrano, a trazer a inovação, a frescura, a leveza, nos relacionamentos.

Dia 21, o Sol entra no signo de Gémeos. Parabéns a todos os nativos que iniciam agora iniciou o novo ciclo.

O Sol faz um excelente aspeto a Plutão a beneficiar os signos de ar, a trazer força, determinação, crescimento e sorte!

Dia 23 temos a efeméride da Lua cheia no eixo de Sagitário/Gémeos. As emoções estão mais exaltadas, existe a energia do entusiasmo, do exagero.

Dia 24, Vénus entra em Gémeos em conjunção a Júpiter. As comunicações saem favorecidas, assim como os cursos e as divulgações.

Temos uma semana recheada de bons aspetos.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias