Veja o vídeo com a previsão para todos os signos

Esta semana precisamos de ser mais prudentes!

Mercúrio encontra-se retrógrado Rx em Balança, a pressionar a forma como nos relacionamos em termos afetivos.

Estamos na semana do Quarto Minguante, pelo que devemos fazer uma limpeza das nossas emoções e atitudes.

O planeta Neptuno encontra-se a pressionar o Sol e a Vénus, razão pela qual podemos nos sentir mais cansados, dispersos . A nossa sensibilidade está à flor da pele o que leva facilmente a desilusão. (Virgem e Peixes).

Úrano, planeta da liberdade, do futuro, está com boas relações com o Sol e Vénus a trazer surpresas agradáveis. Situações que estavam estagnadas podem agora ter um novo rumo. (Virgem- Touro – Capricórnio).

Saturno em bom aspeto com Marte favorece projetos a longo prazo. (Carneiro e Aquário).

Júpiter em Carneiro está a expandir a consciência destes nativos, assim como do Leão e Sagitário do primeiro decanato.

Desejo a todos uma Feliz semana.

Cristina Candeias