Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

Esta semana, temos a Lua nova em Gémeos a trazer a fecundação, a divulgação de novos projetos.

Facilidades para Balança e Aquário.

Sol e Lua desafiam Neptuno a trazer vários aspetos de tensão a trazer a tendência a especulação e expetativas.

Dificuldades Virgem, Sagitário e Peixes.

Vénus e Marte num signo de fogo, em Leão estão a trazer energia, criatividade e alegria. Os relacionamentos estão favorecidos.

Desejo a todos uma Feliz semana,

Cristina Candeias