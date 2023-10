Veja bo Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana inicia com a energia da Lua nova em Balança acompanhada do eclipse anelar.

As áreas de vida que serão mais envolvidas nesta efeméride é onde temos o signo de Balança no nosso mapa astral.

Facilidades: Balança

Vénus entrou em Virgem e está pressionada por Saturno, a trazer demoras, dificuldades e alguma limitação em termos relacionais.

Dificuldades: Virgem - Peixes

Mercúrio está em conjunção ao Sol, é um aspeto muito simpático, temos mais capacidade de diálogo, os acordos e negociações saem beneficiados.

Facilidades: Balança – Aquário - Gémeos.

A Lua entra em Escorpião a trazer grande intensidade nas emoções, questões relacionadas com os afetos, podem vir à tona para serem resolvidas.

Facilidades: Peixes - Caranguejo

O Sol começa a desafiar Plutão, pelo que os ânimos vão andar exaltados, falta de paciência e tolerância podem ocasionar conflitos.

Desejo a todos uma Feliz semana,

Cristina Candeias