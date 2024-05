Veja no SAPO Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana inicia com a presença da Lua no signo de Caranguejo, a influenciar positivamente os signos de água.

Mercúrio em Carneiro desentende-se com Plutão, a palavra fica exaltada, veloz e também mais agressiva.

O Sol encontra-se com Úrano! Logo temos uma semana com situações imprevistas e inusitadas. Devemos estar preparados para fazer alterações nas nossas rotinas.

Vénus encontra-se em Touro a favorecer todos os nativos de terra.

Marte encontra-se em Carneiro a favorecer todos os nativos de fogo.

A semana acaba com o encontro entre Sol e Júpiter. Este aspeto está associado a sorte, a melhoria de vida, a expansão assim, como também na resolução de problemas.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias