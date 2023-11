Veja no Sapo Zen o vídeo com as pevisões paa todos os signos

A semana apresenta-se cheia de tensão

Marte em tensão a Úrano vem agudizar os conflitos, existe muita impulsividade assim como irracionalidade. O silêncio nestas situações torna-se mestre.

Dificuldades: Carneiro – Touro - Escorpião.

Lua nova em Escorpião no dia 13 também é uma energia muito intensa.

Sentimentos profundos, trazem a paixão, o amor é vivido intensamente!

Ciclo de iniciar novos projetos.

Facilidades: Escorpião – Peixes - Caranguejo.

O Sol encontra-se tenso com Úrano, aspeto de rebeldia, irreverência. Devem ser prudentes a fim de evitarem perdas.

Dificuldades: Touro - Aquário.

Neptuno com conversas simpáticas com o Sol e Marte vêm trazer a suavidade, bondade, e tolerância que tanta falta faz no mundo.

Vénus, a deusa do amor encontra-se em regência em Balança a exprimir o melhor deste signo. Podem contar com facilidades, assim como fatores de sorte.

Facilidades: Peixes - Caranguejo.

Mercúrio em Sagitário, pede uma expansão quer em termos da comunicação como em deslocações e viagens. Saturno está a pressionar este planeta a trazer atrasos e dificuldades.

Dificuldades: Sagitário- Peixes – Gémeos -Virgem.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias