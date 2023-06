Veja bo Sapo Zen o video com as previsões para todos os signos

A semana começa com a Lua no signo de Peixes a fazer uma tensão ao Sol. Estamos no Quarto Minguante, é tempo de eliminar tudo aquilo que não faz mais sentido na nossa vida.

Dia 12, Mercúrio entra no carismático signo de Gémeos, está em regência a favorecer os signos de Gémeos, Virgem, Balança e Aquário.

Neste mesmo dia, Plutão entra em Capricórnio a pressionar os nativos dos últimos dias de Carneiro, Balança, Caranguejo e Capricórnio.

Vénus em Leão, aproxima-se de Marte. O amor e a sensualidade andam de mãos dadas, muito favorável para os signos de Carneiro, Leão e Sagitário.

Júpiter, planeta das benesses já se encontra a 5 graus de Touro a trazer novas oportunidades para os signos de Virgem, Capricórnio e Touro.

Desejo a todos uma Feliz semana,

Cristina Candeias