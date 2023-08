Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana começa com a Lua no signo dos relacionamentos. Temos mais necessidade de partilhar a vida a dois.

Favorecidos: Balança – Aquário

Vénus responsável pelo amores e prazeres faz uma tensão a Júpiter, atenção a gastos exagerados. Estamos mais impulsivos.

Prudência: Touro-Leão

Marte encontra-se bem ligado a Plutão, pelo que a determinação, foco e energia não irão faltar.

Favorecidos Virgem-Capricórnio- Touro

Mercúrio em regência em Virgem traz facilidades nas trocas, comercio e comunicação.

Facilidades: Virgem-Gémeos.

Dia 23 o Sol entra no signo de Virgem!

Parabéns a todos os nativos. O novo ciclo é favorável a que se faça mudanças.

Mercúrio fica retrógrado neste signo, e será aberta a temporada de reflexão e análise.

Marte, desafia Neptuno, pelo que há necessidade de ter muito cuidado com todo o tipo de enganos.

Desejo a toso uma Feliz semana,

Cristina Candeias