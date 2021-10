Há vários planetas neste signo na altura da Lua Nova, enfatizando a necessidade de harmonia e ajudando a encontrar o equilíbrio nas situações. Plutão deixa de estar retrógrado no mesmo dia, o que nos traz maior facilidade em lidar com as situações e maior certeza em relação aos passos que precisamos de dar.

Temos em outubro, também, uma Lua Cheia no signo Carneiro, a qual apresenta alguns desafios tensos, devido ao facto de formar uma quadratura com Marte e Plutão. Neste período deve ter atenção à tendência para estar mais impulsivo e explosivo, mas pode e deve aproveitar esta energia poderosa para dar passos importantes e fazer algo que exige mais coragem e determinação.

As fases da Lua em outubro serão as seguintes:

Dia 6 às 11:05 — Lua Nova em Balança — Esta Lua Nova ajuda a acalmar o coração e a reencontrar o equilíbrio interior. É favorável para dar um novo impulso à vida amorosa e para todas as atividades que contribuem para trazer mais beleza ao seu dia a dia, como decorar a casa ou fazer melhoramentos no espaço que o rodeia. É também uma altura propícia para reatar contacto com alguém de quem está afastado, para fazer as pazes com uma pessoa com quem teve divergências e para fazer novas parcerias de negócios. O trabalho em equipa está favorecido, assim como as mudanças de visual.

Dia 13 às 03:25 — Quarto Crescente em Capricórnio — É uma ótima fase para desenvolver projetos e para dar um novo impulso na sua vida profissional e financeira. Ponha as contas em ordem e organize melhor o seu trabalho, pois estão favorecidas as atividades relacionadas com as finanças e que envolvem organização.

Dia 20 às 14:57 — Lua Cheia em Carneiro — Esta Lua Cheia será especialmente intensa, pelo que deve ser mais prudente. Controle a impulsividade e pense duas vezes antes de agir. É uma boa fase para dinamizar a vida amorosa, pois o espírito de conquista está em alta, e para fazer algo que exige mais coragem da sua parte.

Dia 28 às 20:05 — Quarto Minguante em Leão — Esta fase lunar é favorável para tomar decisões difíceis que impliquem o corte com algo ou pôr fim a uma situação. Terá, agora, mais coragem para ir em frente e seguir o seu coração.

Tome nota dos melhores dias de outubro.

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio - 6, 7, 13, 14, 20, 21

Investir num negócio - 6, 7, 13, 14

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras - 6, 7, 13, 14

Pedir contratos - 6, 7, 13, 14

Fazer novos investimentos - 6, 7, 13, 14

Pedir um empréstimo - 6, 7, 13

Negociar - 13, 14

Assinar contratos - 6, 7, 13

Fazer compras importantes - 13, 14

Decorar a casa - 6, 7, 8

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas - 5, 6, 7

Para dinamizar a relação - 6, 7, 20, 21

Para esquecer um amor - 28, 29

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 6, 7

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa - 13, 14

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar - 28, 29

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido nos seus empreendimentos e projetos.