Mais perto do final do mês, a Lua Nova em Sagitário revitaliza a nossa mente e ajuda-nos a romper barreiras.

As fases da Lua em novembro serão as seguintes:

- Dia 1 às 06:37 - Quarto Crescente em Aquário - Esta fase lunar traz um forte potencial criativo, ajudando a ter ideias inovadoras e até um tanto arrojadas, que nos ajudem a abordar de forma diferente as questões que nos preocupam.

- Dia 8 às 11:02 - Lua Cheia em Touro com eclipse total da Lua - Favorável ao romance, à apreciação dos prazeres da vida em boa companhia, aos rituais de amor ou para ter fertilidade. Também ajuda a ter maior segurança financeira, sendo aconselhados os rituais para ter mais dinheiro.

- Dia 16 às 13:27 - Quarto Minguante em Leão - Ajuda a superar medos e insegurança, é um período para se voltar mais para si próprio e fortalecer as suas fragilidades, dedicando-se a atividades que contribuam para vencer os seus receios.

- Dia 23 às 22:57 - Lua Nova em Sagitário - Muito favorável para a libertação de amarras ao passado, constrangimentos, sentimentos de culpa, limitações impostas por terceiros e complexos de inferioridade. Favorável a uma nova fase nas relações amorosas ou na vida profissional, encorajando o alargamento de horizontes.

- Dia 30 às 14:36 - Quarto Crescente em Peixes - Com a Lua acabada de entrar no signo Peixes, o Quarto Crescente traz uma poderosa energia ligada à intuição, à espiritualidade, à imaginação e ao domínio do inconsciente. Esta fase lunar é muito propícia para as atividades artísticas e para todo o tipo de criação, mas também para encontrar respostas que estão além do óbvio e do visível. Atividades que contribuam para o autoconhecimento e para o desenvolvimento de dons espirituais estão fortalecidas nesta fase.

Tome nota dos melhores dias de novembro.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 1, 2, 23, 24

Para dinamizar a relação – 1, 2, 8, 9, 23, 24, 30

Para esquecer um amor – 16, 17, 23, 24

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 1, 2, 8, 9, 23, 24

Investir num negócio – 1, 2, 8, 9, 23, 24

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 1, 2, 8, 9, 23, 24, 30

Fazer novos investimentos – 8, 9

Pedir um empréstimo – 1, 2, 23, 24

Negociar – 1, 2, 8, 9, 23, 24, 30

Assinar contratos – 1, 2, 8, 9, 23

Fazer compras importantes – 8, 9

Decorar a casa – 8, 9

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 16, 17, 18, 19, 20

Investir no seu visual – 8, 9

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 1, 2, 30

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 23, 24

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.