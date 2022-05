O mês começa sob influência do eclipse parcial solar, com que abril terminou, e esta energia é amplificada pelo eclipse lunar total, no dia 16, que opõe a Lua Cheia em Escorpião com o Sol em Touro. As emoções exaltam-se e podem ser muito difíceis de controlar, as paixões intensificam-se e poderá haver novidades surpreendentes relacionadas com a vida amorosa ou questões de poder. No dia 30 de maio, a Lua Nova em Gémeos ajuda a nossa mente a ter uma visão mais abrangente dos assuntos e a encontrar soluções inesperadas.

As fases da Lua em maio são as seguintes:

— Dia 9 às 00:21 — Quarto Crescente em Leão — dá força à sua vontade e ajuda-a a partir para a ação. É uma excelente fase lunar para todo o tipo de iniciativas, sendo especialmente favorável em assuntos que dizem respeito ao coração. Os relacionamentos amorosos e, por outro lado, um projeto ao qual se dedica com paixão, ou um trabalho no qual se empenha de alma e coração, estão especialmente privilegiados.

— Dia 16 às 04:14 — Lua Cheia em Escorpião com eclipse total da Lua — promete profundas transformações, revelações surpreendentes e mudanças radicais. As emoções estarão exaltadas porque este signo acentua os caprichos lunares, intensificando paixões e exacerbando sentimentos. Meça bem as suas palavras e evite discussões precipitadas.

— Dia 22 às 18:43 — Quarto Minguante em Peixes — vai ajudá-la a compreender intuitivamente aquilo que é tóxico na sua vida, as pessoas cuja influência não é benéfica para si, as situações que estão a minar a sua energia e, a partir dessa compreensão, a energia desta fase lunar vai dar-lhe uma preciosa ajuda para deixar ir, simplesmente, o que já não tem de ficar.

— Dia 30 às 11:30 — Lua Nova em Gémeos — Esta Lua Nova favorece as novas ideias pois põe em destaque a agilidade mental, ajudando a ter uma visão mais clara sobre as circunstâncias e uma nova abordagem sobre os assuntos. É uma das melhores fases lunares a nível intelectual, favorecendo as atividades que requerem inteligência ou que estão relacionadas com o ensino, a comunicação, a partilha de informação, seja de que forma for.

Os dias mais favoráveis, consoante as fases lunares deste mês, são os seguintes:

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 9, 10, 16, 17, 30, 31

Investir num negócio – 9, 10, 30, 31

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 9, 10, 16, 17, 30, 31

Fazer novos investimentos – 9, 10, 30, 31

Pedir um empréstimo - 30, 31

Negociar – 9, 10, 30, 31

Assinar contratos – 9, 10, 16, 17, 30, 31

Fazer compras importantes – 9, 10, 30, 31

Decorar a casa - 9, 10, 16, 17, 30, 31

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 9, 10, 30, 31

Para dinamizar a relação – 9, 10, 16, 17

Para esquecer um amor – 22, 23, 30

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 16, 17, 30, 31

Investir no seu visual – 9, 10, 30, 31

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 9, 10

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 22, 23

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido.