As fases da Lua em junho serão as seguintes:

- Dia 4 às 04:42 - Lua Cheia em Sagitário – Esta fase lunar tem uma energia muito expansiva e dinâmica, trazendo um novo alento e uma confiança renovada em nós próprios, assim como uma maior vontade de deitar mãos à obra e pôr em prática os nossos planos. Ajuda a combater os obstáculos, enfrentando os desafios com determinação, persistência e coragem. Favorece a paixão e as aventuras amorosas, mas pode trazer alguns atritos em relacionamentos, devido a uma maior necessidade individual de liberdade.

- Dia 10 às 20:31 – Quarto Minguante em Peixes – Ajuda a superar dores e mágoas antigas, a encontrar na compaixão e no perdão a resolução de situações que de alguma forma o marcaram negativamente. Favorece também o desapego em questões materiais, ajudando a assumir uma postura mais flexível e generosa.

- Dia 18 às 05:37 – Lua Nova em Gémeos – Traz maior clareza mental, uma nova forma de ver as situações, mas também pode, pelo contrário, fazer com que se sinta confuso, agitado e nervoso, mesmo que não saiba explicar por que razão isso acontece. É favorável para a partilha de conhecimentos e para novas aprendizagens.

- Dia 26 às 08:50 – Quarto Crescente em Balança – Favorece o desenvolvimento de parcerias e ajuda a ter maior harmonia e união, encontrando o ponto de concórdia entre pessoas com pontos de vista diferentes. Favorece as mudanças de visual e também os relacionamentos amorosos. Boa fase para investir na decoração do seu lar.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 4, 5, 6, 18, 19, 20, 26, 27, 28

Para dinamizar a relação – 4, 5, 6, 18, 19, 20, 26, 27, 28

Para esquecer um amor – 10, 11

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 4, 5, 6, 18, 19, 20, 26, 27, 28

Investir num negócio – 4, 5, 6, 7, 26, 27

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 4, 5, 6, 26, 27

Fazer novos investimentos – 4, 5, 6, 19, 20, 26, 27

Pedir um empréstimo – 4, 5, 20

Negociar – 4, 5, 20, 21, 26, 27

Assinar contratos – 4, 5, 20, 21, 26, 27

Fazer compras importantes – 20, 21, 26, 27

Decorar a casa – 4, 5, 26, 27

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 2, 3, 25, 26

Investir no seu visual – 9, 10

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 9, 10

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 25, 26

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.