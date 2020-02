As fases da Lua em fevereiro serão as seguintes:

dia 9 às 07.33 - Lua Cheia em Leão

Esta Lua Cheia é uma das mais generosas, trazendo boas oportunidades inesperadas e abundância. É um ótimo período para expor as suas ideias, para publicar trabalhos e para todo o tipo de apresentações, já que estão favorecidas as atividades relacionadas com o público. Pode aproveitar também para investir no seu visual, pois a Lua Cheia em Leão favorece a vaidade e a beleza.

dia 15 às 22.17 - Quarto Minguante em Escorpião

Esta fase lunar é muito favorável para fazer uma transformação interior, pois a energia do signo Escorpião, associada ao quarto Minguante, ajuda a descartar da sua vida o que é tóxico, fazendo com que seja mais fácil renovar-se e reinventar-se. É uma boa fase para cortar com vícios ou situações que são nocivas para si, assim como para arrumar assuntos do passado.

dia 23 às 15.32 - Lua Nova em Peixes

Esta Lua Nova é especialmente mística, permitindo-lhe aceder a uma dimensão mais profunda da sua alma, ajudando-o a compreender melhor o que está para além do que é visível e a decifrar os seus processos mentais e as vontades que motivam o seu ser. Aproveite esta fase para refletir sobre aquilo que deseja para a sua vida, procure estar mais tempo a sós consigo mesmo, dedique-se à sua espiritualidade, seja qual for a forma como a vive.

Tome nota dos melhores dias de fevereiro

A nível profissional e financeiro: