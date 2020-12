As fases da Lua em dezembro são as seguintes:

Dia 8 às 00:37 - Quarto Minguante em Virgem - Esta Lua é ideal para fazer uma avaliação isenta e objetiva que nos permite definir aquilo que está a mais na nossa vida. É favorável à mudança de hábitos, especialmente no que diz respeito à libertação de vícios, quer eles sejam materiais, relacionados com substâncias que prejudicam a nossa saúde, quer sejam mentais, dizendo respeito a ideias recorrentes e a posturas que não nos fazem sentir bem connosco próprios. É também uma fase lunar que ajuda a melhorar a alimentação que escolhemos fazer, assim como a assumir o compromisso de ter um maior cuidado com a nossa saúde.

Dia 14 às 16:17 - Lua Nova em Sagitário com eclipse solar - Esta fase lunar ajuda a ganhar uma perspetiva mais otimista e confiante, não só em relação à vida como, sobretudo, em relação a nós próprios, ajudando-nos a ter uma atitude de maior assertividade, entusiasmo e garra, e ajudando-nos também a ser mais compassivos e cooperantes com os outros. É uma fase favorável para iniciar um projeto, um relacionamento, ou para fazer qualquer mudança que tenha um impacto significativo no nosso dia-a-dia.

Dia 24 às 02:55 - Quarto Crescente em Carneiro - A noite de Natal celebra-se sob a influência de uma Lua que traz emoção, confiança e otimismo, ao mesmo tempo que também pode pôr em destaque a impulsividade, os caprichos do ego e um certo egoísmo. É preciso ter atenção para não perder o domínio sobre as emoções e acabar por despoletar atritos e confusões. Ainda assim, ao chegar à noite propriamente dita a Lua já estará em Touro, que se deleita nas refeições faustosas, no convívio possível, nos momentos calorosos partilhados com quem mais amamos.

Dia 30 às 03:28 - Lua Cheia em Caranguejo - Esta fase lunar enfatiza os sentimentos, as emoções, os apegos e as necessidades de cada um. Ela põe em destaque aquilo que nos falta, no mais íntimo do nosso coração, para que possamos colmatar as falhas que persistem e nutrirmo-nos a nós próprios com aquilo que nos faz bem. É uma fase favorável para a reconciliação de pessoas desavindas, para encontros cheios de amor e ternura, para abrir o coração e chegar aos outros com honestidade e sinceridade.

Os dias mais favoráveis, consoante as fases lunares deste mês, são os seguintes:

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio - 14, 15, 16

Investir num negócio - 15, 16, 26

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras - 2, 3, 14, 15

Pedir contratos - 14, 15

Fazer novos investimentos - 2, 3, 14, 15

Pedir um empréstimo - 14, 15

Negociar - 2, 3, 4, 14

Assinar contratos - 14, 15

Fazer compras importantes - 8, 9

Decorar a casa - 14, 15, 22, 23, 24

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas - (EM SEGURANÇA) - 2, 3, 14, 15, 29, 30

Para dinamizar a relação - 14, 15, 29, 30

Para esquecer um amor - 8, 9, 10, 14

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 8, 9, 10

Receber visitas (em segurança) - 14, 15, 23, 24, 25, 29, 30

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa - 23, 24

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar - 8, 9

Lembre-se que quaisquer atividades devem sempre obedecer a normas de segurança, zelando por si e pelos outros.

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido.