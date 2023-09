Veja no SAPO Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

O mês começa no dia 3 com o fim da retrogradação de Vénus em Leão, mas fica o lembrete e o recado de que se nos esquecemos de nós tudo pode voltar ao mesmo. A entrega nas relações deve ser sempre inteira, mas recíproca. Nada de aceitar menos do que merece e quer para si.

E após a Vénus começar direta, entra Júpiter em retrocesso (retrogradação) no signo de Touro no dia 4, mas fá-lo através de forma suave uma vez que está em harmonia com Mercúrio.

No dia 6 a Lua mingua em Gémeos, podendo trazer menos liberdade aos nativos, podendo pedir para abandonar antigas decisões ou passos que pensaria dar. Talvez seja hora de rever a rota pretendida.

Boa semana a todos.

Alexandra Ramos Duarte