O verão convida ao convívio e às saídas, mas a energia deste período permite-nos também explorar outros recursos. Esta é a melhor altura para libertar a criatividade, mesmo que se considere uma pessoa pouco imaginativa, e para se deixar levar pelo lado mais sonhador - e até infantil - da sua personalidade.

Como pode libertar a sua criatividade?

A melhor forma de ser criativo é, simplesmente, deixar-se guiar pelas suas ideias e sensações, sem procurar avaliá-las e sem permitir que a sua censura interior o faça sentir que está a ser ridículo ou que não tem qualquer talento. Deixe-se ir, simplesmente, tal e qual como quando era criança e, nas suas brincadeiras, se permitia ser quem quisesse. Uma vez que, na vida adulta, somos geralmente obrigados a obedecer a regras e a cumprir tarefas, muitas pessoas perdem a conexão com o seu lado mais espontâneo, deixando a criatividade adormecida. Mas todas as pessoas são criativas, cada um de nós tem uma forma única de expressar ao Mundo o riquíssimo manancial de ideias que possui dentro de si.

Uma vez que o signo Caranguejo é aquele que, por definição, se mantém sempre mais próximo da infância, já que os nativos deste signo se mantêm sempre ligados às recordações e às memórias que marcaram os seus primeiros anos de vida, o período do ano em que o Sol atravessa este signo é também ideal para entrar em contacto com a sua criança interior, procurando escutá-la, nutri-la, dar-lhe aquilo que lhe faltou e de que ainda hoje sente falta.

Algumas atividades que o ajudam a libertar a sua criatividade:

Brincar

Quando permite que o seu coração descontraia através de uma gargalhada, de um passatempo descontraído ou de atividades em família, tais como brincar com os seus filhos ou desafiar o seu par para um jogo, a sua energia eleva-se e a sua alma expande-se. Por mais séria que seja a sua vida no dia-a-dia, escolha todas as semanas uma atividade que lhe permita simplesmente descontrair. A felicidade melhora o funcionamento do seu organismo, e para cultivá-la basta entregar-se a atividades que o façam relaxar, tais como dar um passeio em contacto com a natureza, ver um filme ou comer um gelado. Apanhar sol promove a libertação de serotonina, a hormona que aumenta os níveis de bem-estar, por isso, tomando as devidas precauções, procure sair um pouco de vez em quando e desfrutar em pleno da luz do sol e da sua poderosa energia.

Dormir e sonhar

Para que a sua criatividade possa libertar-se é essencial que o seu cérebro e o seu corpo descansem devidamente, e um sono reparador é fundamental para que isso possa suceder. Os sonhos são uma poderosa fonte de inspiração. Procure criar um ambiente no quarto de forma a combater o calor, criando também uma atmosfera escura de modo a que o seu cérebro descanse. Mesmo quando está acordado, é fundamental ter períodos de relaxamento para dar à sua mente tempo para processar os acontecimentos do seu dia-a-dia e refletir, tendo assim maior facilidade em encarar as situações sob uma nova perspetiva. Encontre o devido equilíbrio, que é único para cada pessoa, entre seguir em frente e apreciar tudo aquilo que vai conquistando, alternando momentos de maior atividade com outros em que relaxa e descontrai, sem exigir nada de si próprio.

Fazer aquilo de que gosta

Faça algo que gosta de fazer, mesmo que tenha muitas responsabilidades a seu cargo. Tudo aquilo que fazemos com amor gera mais amor na nossa vida e deve ser vivido como uma prioridade. Quando vamos atrás daquilo que desejamos, atraímos para a nossa vida a realização do que mais queremos, que vem ao nosso encontro ainda mais depressa do que imaginávamos possível. O processo de descobrir aquilo de que gostamos é constante, porque os nossos gostos e interesses vão sofrendo alterações ao longo do tempo e devido ao nosso amadurecimento pessoal. Se nunca experimentarmos fazermos algo diferente do habitual, não saberemos se gostamos dessas atividades ou não. Tudo o que fazemos com amor e entrega funciona como um íman, que atrai mais situações idênticas para a nossa vida.