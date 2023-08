Lua Nova de Laão, 16 agosto: que mês! No meio da dança de Vénus neste signo do Amor, Identidade, Criação. Dia 13 deu-se o Vénus Star Point, o novo ciclo leonino desta Deusa, junto ao Sol. Tempo de retiro fecundo, profundo e sumarento, que Afrodite do Amor faz-nos destilar, das entranhas e da Alma, os sucos da Vida, da Forma, do Prazer.

Temos 9 meses para gestar e dar à Luz, perto de 4 de Junho 2024, todas as coisas Venusinas e Leoninas (aplicadas à área do nosso mapa astral, onde temos Leão). Qualificação de si, das suas relações; ir onde o coração chama; Ser, nem mais, nem menos, do que a sua mais inteira, autêntica e vital versão. Esta LUA NOVA intensifica estes temas, e com Lílith, a Lua Negra iluminada pelo Sol, unida (dia 8) à sua cara metade Vénus, e agora à Lua branca – acrescidos do trígono ao Quíron- potencia extraordinariamente a cura. De todos os chacras, do raiz ao sexual, do solar ao cardíaco, do laríngeo ao intuitivo, da terra ao do Céu . No meu WEBNÁRIO sobre a conjunção VÉNUS-LILITH, fizemos um Ritual de cura, com os 5 Elementos, que estas duas Deusas são as Magas-Alquimistas do Zodíaco!

Como se tudo isto não bastasse para activar desde a Alma, torrentes de Verdade, Afecto e Coragem, ainda estão - a lunação e as Deusas – em quadrado a Urano, trazendo iluminações, revelações que nos despertam inauditamente, para o que está na hora que olhemos, com os olhos do Coração. Re-velação: já não está velado; pode doer, mas desconfio que, com o triângulo ao Quíron, estamos maduros para receber o que já intuíamos e para fazer com esse saber de experiência feito, o melhor presente, para o nosso futuro. Força pois, adiante, mostre-se e assuma-se como nunca, que a Lua está regida pelo Sol mais radioso e potente do ano! Ah Leão!...

Claro que, com a retrogradação de Vénus (e daqui a pouco, de Mercúrio) passajando os céus com o seu lastro carmesim que ainda acenderá uma última vez, os aspetos acima descritos, só lá para início de outubro -já depois de directa, a 4 set e quando terminar o percorrido da sua sombra - teremos certezas manifestas. Importa, agora, entregarmo-nos ao Processo, e, em oração, pedir e agradecer por uma nova sementeira abençoada! Daqui a 6 meses, na Lua Cheia de Aquário, vamos também colher do que plantámos agora.

Com Urano tão estimulado, importa aprender a surfar com os imprevistos, aceitar, ao melhor da nossa capacidade, os planos que o Céu também tem para nós e transformar rebeldia em mudança sábia.

Dias 17, 18, o Sol une-se a Lilith e Vénus torna-se visível, como Estrela da Manhã: potências curadoras, renascimento da Deusa do Amor, Gérmen da Forma e da Vida, farol que nos alumia com a Luz que iluminou as trevas e aqueceu o coração. Na mitologia, o Sol-Apolo “adoptou" o abandonado Quíron: agora, pai e filho conversam harmoniosamente no firmamento: cura da criança interior, das nossas partes rejeitadas, abandonadas, desnutridas.

Marte conjunto ao potenciado Mercúrio em Virgem “trigonando” Urano em Touro, confere a força concretizadora da Terra, abençoada pela genialidade uraniana e o engenho mercurial. É para fazer sim, mas com paciência, melhoria e inovação.

A lunação está a conversar fluentemente com os nodos lunares: individual e colectivamente, este chamamento ao Sol interno, à consciência Crística que nos habita é um poderoso momento de encontro connosco mesmos, com a Pedra Filosofal “ o Graal no coração. Saibamos escutá-lo em silêncio e amorosa receptividade, para que a Graça nos fortaleça, neste Destino de nos Cumprirmos, e ao Plano de Amor e Luz, sobre a Terra.

Assim é, Amén, OM.

Com Amor,

Vera Faria Leal

Conscious Feminine by Vera Lel

Vera Leal FemininoConsciente

#femininoconsciente

https://www.facebook.com/VeraFariaLealInternational

Instagram: vera_faria_leal