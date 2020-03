O aparecimento deste letal vírus denominado coronavírus deve-se à conjunção Júpiter, Saturno e Plutão e Marte em Capricórnio em janeiro de 2020.

Mercúrio rege tudo o que é duplo no nosso corpo, assim rege os pulmões e vias respiratórias, e a sua ligação com Neptuno que representa além de tudo, infeções encontra-se no signo (peixes) que também está ligado a doenças e hospitais.

A conjunção de Mercúrio Rx em conjunção a Neptuno foi determinante, além do tão fadado Plutão em conjunção a Saturno.

Estas disseminações feitas em viagens prendem-se com a conjunção de Júpiter/ Marte em Capricórnio, daí a rapidez da sua proliferação.

Esta conjunção Saturno Plutão, já se repercutiu noutros acontecimentos trágicos que atingiram a humanidade.:

O aparecimento da Sida (Marte, Saturno e Plutão)

Guerra das Maldivas (Conjunção Marte, Saturno e Plutão)

Pandemia da gripe Espanhola (Conjunção Saturno Neptuno)

Estas configurações astrais afetaram toda a humanidade, com a sucessiva queda de poder político e económico, que é o que atualmente está a acontecer a nível mundial.

Esta propagação do covid-19 afeta a economia de forma drástica em termos macroeconómicos e microeconómicos. Queda nas bolsas de valores, fortes descidas do petróleo, queda nos investimentos internos e externos.

Em Portugal faz-se sentir os efeitos deste fenómeno através dopânico global, incluído o medo da escassez. Todo este cenário conduz a um retrocesso das expetativas da humanidade.

Plutão e Saturno em Capricórnio produz a queda de poder, e vimos assistindo a esse fato desde 2008.

Contudo, entre o final de março e princípio de abril 2020, Marte junta-se a Plutão provocando um aumento desta tão grave pandemia. A velocidade de propagação irá ser grande devido à conjunção de Júpiter /Marte provocando a queda do poder nos mais variados níveis.

Em conclusão: O ser humano não controla a vida, as pessoas que pensam que têm este poder, têm a mais pura ilusão!

Cristina Candeias: Astróloga desde 1996, é uma das caras mais conhecidas da astrologia nacional.