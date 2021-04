Para além de parecer maior, porque está mais próxima, tem também uma energia muito mais poderosa, como se duplicasse a força lunar. No dia 27 de abril temos uma Lua Cheia que, para além de ser uma Super Lua, será especialmente forte, já que ocorre no complexo signo Escorpião.

A órbita que a Lua descreve em torno da Terra não é circular, mas sim elítica, e, por isso, em determinados pontos da sua trajetória ela aproxima-se da Terra. Quando isso acontece consideramos que se trata de uma Super Lua, o que, a nível energético, significa que a energia é duplicada.

A Lua Cheia é o ponto mais alto de energia do ciclo lunar e, quando ela é uma Super Lua, a sua força é ainda mais intensa e vibrante, o que pode trazer perturbações de sono, agitação interior sem causa aparente, inquietação, etc.

Há pessoas que são mais sensíveis aos efeitos lunares do que outras e, regra geral, o signo em que a Lua Cheia se encontra é aquele que é mais influenciado, assim como os signos que formam aspetos tensos com ele.

A Super Lua Cheia do dia 27 de abril ocorre às 03:32 e encontra-se no signo Escorpião, o que significa que esta será uma das luas mais intensas de todo o ano.

Escorpião é um signo complexo e difícil de entender. As suas emoções são fortes, intempestivas, apaixonadas, e muitas vezes carateriza-se pela dualidade tudo-nada. É um signo do Elemento Água, profundamente emotivo e que ama sem limites, embora nem sempre o demonstre de forma direta.

A Super Lua Cheia em Escorpião opõe-se ao Sol em Touro, outro signo caraterizado pela intensidade e por uma personalidade passional e muitas vezes explosiva. Touro é um signo de Terra, e a sua energia é mais contida que a de Escorpião, focada em resultados práticos, e demora a manifestar-se. As reações de Touro são lentas e ponderadas, este signo precisa de amadurecer as suas ideias antes de avançar para a ação.

Sob a influência da Super Lua Cheia em Escorpião é provável que sintamos emoções fortes, e que venham à superfície aspetos da nossa vida que escondemos até de nós próprios, sentimentos que escolhemos calar, assuntos que preferimos não enfrentar.

Porque tanto Touro como Escorpião são signos que precisam de ter segurança emocional, as questões com ela relacionada virão ao de cima. Podemos ter explosões intempestivas motivadas por sentimentos de insegurança em determinadas situações, e as relações tendem a ser mais intensas.

Podem surgir conflitos motivados pelo ciúme e por sentimentos de posse, porque quer Escorpião quer Touro são dois signos muito possessivos.

Entregam-se de alma e coração a tudo aquilo que amam ou em que acreditam, o que gera revolta quando os seus sentimentos não são correspondidos, ou se as situações não correspondem às suas expetativas.

A Super Lua Cheia em Escorpião oferece, também, uma poderosa possibilidade de libertação.

Uma das caraterísticas mais marcantes de Escorpião é a sua capacidade de se metamorfosear, passando por profundas transformações ao longo da sua vida, como se renascesse várias vezes. Assim, se deseja fazer um corte radical com o seu "eu" do passado ou superar um assunto difícil, esta Super Lua Cheia em Escorpião pode dar-lhe uma preciosa ajuda nesse sentido, já que a sua energia é fervorosamente libertadora.

Os signos que vão sentir de forma mais intensa os efeitos da Super Lua Cheia em Escorpião são:

Escorpião - poderá ser confrontado com questões essenciais para a sua identidade, sentindo que já não se identifica com a sua imagem ou com a forma como tem levado a sua vida. Haverá alguma tensão interior, que pode levá-lo a querer fazer mudanças radicais no seu dia a dia ou na sua postura perante as situações, assim como na forma coo se relaciona com as pessoas mais próximas.

Touro - Pode enfrentar profundas alterações num relacionamento amoroso ou, se não tem par, pode sentir muitas dúvidas relacionadas com a sua vida amorosa e com aquilo que deseja, espera ou de que precisa num relacionamento. Esta Super Lua Cheia vai mexer profundamente com a sua segurança emocional - ou apontar para a falta dela - e vai ajudá-lo a libertar-se de situações do passado que já não têm qualquer razão para continuarem na sua vida.

Leão - A vida familiar será palco de conflitos que vão deixá-lo enervado e tenso, tanto porque sente que há regras e normas que já não fazem qualquer sentido, quer porque pode ver-se confrontado por alguém cuja autoridade o deixa sem grande margem de ação. Questões relacionadas com sentimentos de posse e com a necessidade de liberdade podem também ser agora postas em destaque.

Aquário - A sua carreira pode apresentar-lhe desafios complicados, relacionados com hierarquias e questões de poder ou, também, fazê-lo questionar a sua segurança material e a realização profissional que obtém através do que faz. Pode ser difícil fazer valer a sua opinião, ou pode sentir-se desafiado pelas circunstâncias ou por pessoas que ocupam cargos superiores ao seu.

A energia da Super Lua Cheia em Escorpião é especialmente favorável para:

- se libertar de velhos padrões de comportamento;

- fazer cortes com o passado;

- compreender aquilo de que precisa para sentir-se mais seguro;

- fortalecer a sua identidade;

- apimentar o romance - esta é uma fase lunar com uma energia sexual especialmente forte;

- atrair mais romance e paixão para a sua vida;

- (re)apaixonar-se por si próprio.

Nesta Super Lua Cheia, tenha especial cuidado:

- com sentimentos de posse;

- com atitudes motivadas por ciúmes;

- com a tendência para a intransigência;

- com a vontade de querer que tudo seja feito à sua maneira;

- com a inflexibilidade;

- com explosões de cólera;

- com conflitos com pessoas que têm maior poder.

A energia desta Super Lua Cheia é ainda mais forte porque, logo um dia após a Lua Cheia, Plutão, o planeta das grandes transformações profundas, e que é o regente do signo Escorpião, fica retrógrado. Plutão retrógrado pode trazer de volta assuntos com os quais tivemos de lidar desde outubro passado e, mesmo que isso não se aplique na sua vida, irá fazer com que muitas situações enfrentem processos de transformação.

Para além do facto de Plutão entrar em movimento retrógrado, existe ainda outro fator "explosivo" a influenciar esta Super Lua Cheia: Úrano, o planeta das mudanças, está em conjunção com o Sol e, como tal, em oposição à Lua, acentuando a tendência, já de si forte, para haver instabilidade, para acontecimentos inesperados e reviravoltas súbitas, assim como revelações surpreendentes.