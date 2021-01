Leão é o "rei" do Zodíaco - regido pelo Sol, a estrela da nossa galáxia, este signo destaca-se pelo seu carisma, pela intensidade e pela garra com que se apresenta, pela paixão com que se envolve em tudo o que faz. Numa Lua Cheia, o Sol opõe-se à Lua (por isso a vemos "cheia", pois reflete a luz do Sol que incide diretamente nela). Como, neste caso, a Lua está em Leão, e Leão é regido pelo Sol, que está oposto à Lua, esta é, anualmente, uma das Luas Cheias mais intensas.

Para além disso, uma vez que há uma forte incidência de planetas em Aquário, e que este é o signo oposto a Leão, isso significa que a Lua Cheia se oporá não só ao Sol, mas também a Júpiter (que se encontra em conjunção ao Sol, reforçando a energia de Aquário), e a Saturno. Mercúrio também se encontra em Aquário, e Vénus estará em conjunção com Plutão, não muito longe (estão a 26 graus de Capricórnio).

A Lua formará, ainda, uma tensa quadratura a Marte e a Úrano. O que significa isto? Imaginemos um Leão, solitário mas destemido, que ruge defronte de todos os inimigos, alinhados em conjunto do lado oposto de um campo de batalha, defrontando-se para um duelo.

A nível coletivo, esta Lua Cheia intensificará as emoções e pode fazer com que haja ainda maiores revoltas e discussões públicas - as questões relacionadas com a liberdade individual (Leão é um signo muito consciente do seu valor e focado na sua individualidade) em confronto com as necessidades coletivas (Aquário é o signo dos grupos, do social). Questões relacionadas com autoridade, com poder e com livre-arbítrio estão, também, poderosamente enfatizadas.

Na esfera individual, é natural que se sinta mais inquieto neste período, principalmente se é do signo Leão, Aquário, Touro ou Escorpião.

Sentirá uma forte dualidade entre a vontade de avançar com aquilo que quer fazer e as restrições que lhe são impostas pelas circunstâncias e/ou por terceiros. Os ânimos exaltam-se, sendo um período propenso a paixões impulsivas e descontroladas. Pode haver também maior tendência para discussões e dramas emocionais, ou motivados por divergências em assuntos de poder e domínio.

Mercúrio ficará retrógrado dois dias depois, o que acentua a tendência para haver confusões, mal-entendidos, dificuldade de comunicação quando, precisamente, estamos mais exaltados e com dificuldade em conter as emoções, querendo expressá-las e não conseguindo fazê-lo da melhor forma. Aprender a lidar com a frustração e com a raiva pode ser um dos maiores desafios deste período.

Esta Lua Cheia pode trazer também situações que vêm pôr em causa aquilo que tínhamos como garantido, abalando a nossa estabilidade e fazendo-nos sentir inseguros em relação ao que temos e ao que devemos fazer. Podemos ser surpreendidos com informação que desconhecíamos, ou podem aflorar em nós sentimentos que tínhamos bem guardados ou que julgávamos já estarem esquecidos. A melhor forma de lidar com esta energia consiste em fazer um esforço para nos distanciarmos das situações, vendo-as como se estivéssemos de fora, evitando tomar decisões ou ter conversas importantes nesta fase, já que quase de certeza viremos a arrepender-nos das escolhas feitas e das atitudes tomadas nesta altura.

Júpiter forma uma conjunção com o Sol e isso vai ajudar-nos a encontrar algum otimismo, mesmo perante situações que nos põem à prova e que desafiam as nossas capacidades. A energia que se encontra agora em destaque ajuda-nos a ganhar maior confiança em nós próprios, e este período será fundamental para culminar os desafios que os últimos meses nos têm apresentado, mostrando-nos que somos muito mais fortes do que imaginamos.

Leão é o signo que nunca baixa a cabeça nem desiste, seja qual for o desafio ou o obstáculo que tenha pela frente. É esta garra e esta coragem que a Lua Cheia em Leão nos vem trazer, mesmo que, para isso, tenha de nos confrontar com provas e, sobretudo, connosco próprios, com alguns dos nossos maiores medos e inseguranças. Muitas vezes é apenas quando nos encontramos mais vulneráveis e desprotegidos que descobrimos a força imensa que possuímos dentro do nosso coração. Esta é a principal lição que a Lua Cheia em Leão tem para cada um de nós, no ponto particular da nossa vida em que nos encontramos neste momento.

Leão está associado ao coração e ao chacra cardíaco - é tempo de abrir o seu coração e dizer, de forma clara e inequívoca ao Universo e a si próprio, aquilo que quer.