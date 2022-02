TIGRE

Anos: 1926 ​​1938 ​1950 ​1962 ​1974 ​1986 ​1998 ​2010 2022

Mês: Fevereiro

Horas 3:00-4:59

Ao contrário do que costumam pensar, o facto de ser Tigre num ano do Tigre não quer dizer que será um bom ano. No geral será um ano um tanto tenso, pois terás maiores responsabilidades, embora haja boas oportunidades no plano financeiro, evita jogos de sorte, especulações e investimentos arriscados.

Trabalho: 2022 pode ser instável, tanto pode ser desafiante como enfadonho, mas não deixa de haver oportunidades para alcançar sucessos, se não fores demasiado impaciente.

Amor: A nível do romance, vai depender de outras variáveis no mapa astral. Mas haverá oportunidades para novas explorações e aventuras. Para os solteiros será mais favorável do que para os que já têm uma relação. Como é um signo independente, embora dedicado àqueles que ama, ama mais a sua liberdade e por isso, as tensões podem afetar as suas relações.

Saúde: Na saúde, desde que não te rendas ao estresse não há nada de mais a apontar, não esquecendo que o estresse é uma das piores coisas para a saúde, que neste caso pode afetar a estabilidade mental e o fígado. Tenta relaxar.

Para os nativos Tigre Fogo, cuidado com desportos aquáticos ou acidentes de viação.

COELHO

Anos: 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011

Mês: Março

Horas 5:00-6:59

Os nativos de Coelho têm boas oportunidades, mas terão de ter cuidado em relação a terrenos não conhecidos, atenção aos detalhes. Quando houver confusão é melhor não avançar, e apenas avançar quando tiveres a certeza que é seguro, tanto a nível pessoal como profissional, e assim as coisas correrão da melhor forma. Terás oportunidade de viver muitos momentos felizes.

Trabalho: Sentirão entusiasmo no trabalho, apenas ficarão ansiosos se houver muita pressão, pois haverá alguma tendência à competição e muitas solicitações, ou seja, pessoas a precisar de ajuda. Cuidado para não te comprometeres demais e depois não conseguir cumprir.

Amor: Esta esfera da vida, principalmente para os nativos do sexo masculino, poderá estar mais vibrante e a sorte vaisorrir. Mas como é um ano de altos e baixos, cuidado com as expectativas baseadas em desejos superficiais, pois será um ano em que estarás mais atrativa/o.

Saúde: Fígado e vesícula poderão ressentir-se. Evitairritações, raiva e revolta, respira fundo e, se for necessário, vai dançar ou correr para acalmar os ânimos.