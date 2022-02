MACACO

Ano: 1932 1944 1956 ​1968 ​1980 ​1992 ​2004 ​2016

Mês: Agosto

Horas: 15:00 – 16:59

Um ano de mudanças, mais pela dor e instabilidade, do que por escolha. Os nativos de Macaco terão reveses que os obrigarão a mudar e que convidam a ver as coisas de forma diferente. Um bom ano para quebrar paradigmas antigos e fazer mudanças profundas.

Trabalho: Não será um ano fácil, vai exigir flexibilidade e muita atenção. Nada de correr riscos como tanto estes nativos gostam de correr. Se forem cautelosos poderão fazer bons investimentos, se não o forem podem perder muito dinheiro, principalmente para os empresários que podem falir. Poderá haver mudança de carreira, promoções e os negócios crescerem, mas sempre com muito tino, cautela e dedicação.

Amor: Para os solteiros, poderá ser um ano vibrante em que terás boas oportunidades para o romance. Já os comprometidos serão fustigados e poderão ocorrer divórcios, rupturas ou uma crise.

Saúde: Como é um ano com forte influência de Mercúrio, que rege a comunicação e as viagens, muito cuidado com a condução e as viagens pois há maior tendência para acidentes.

GALO

Anos: 1933 ​​1945 ​1957 ​1969 ​1981 ​1993 ​2005 ​2017

Mês: Setembro

Horas 17:00-18:59

Será um ano de continuidade de boa fortuna.

Trabalho: Será um bom ano, principalmente para empresários e profissionais ligados ao online, comércio, turismo e viagens. Para aqueles que têm cargos de liderança, será um ano estimulante. Mas tanto dá para ganhar dinheiro como para perder, principalmente para quem nasceu na hora do Galo. Mais uma vez, cuidado com negócios arriscados e tendências megalómanas. Embora seja um bom ano, vai exigir trabalho e foco, o que não é difícil para os nativos de Galo pois costumam ser trabalhadores e focados na conquista dos seus objectivos.

Amor: Ao contrário do ano do Búfalo, o ano do Tigre não será nada de especial para o romance, mas não se vão importar muito com isso, pois estão focados e entusiasmados com a carreira e os negócios. Por isso é melhor não assumir grandes compromissos, como casar ou estreitar laços.

Saúde: Pode haver necessidade de fazer cirurgias ou ocorrerem acidentes. Mas no geral não há nada de muito perigoso.