Há quem defenda que, nesta data, se abre um portal energético que ajuda a atrair para a nossa vida aquilo que mais desejamos. Saiba tudo!

Segundo a Numerologia - uma área de estudo que, desde o tempo dos grandes matemáticos da Antiguidade Clássica, estuda a vibração energética dos números - o 11 é considerado um Número Mestre, associado a uma evolução espiritual para um patamar mais elevado, que abre o acesso a dimensões superiores e ao plano Divino.

Por esse motivo, ainda hoje várias vertentes de pensamento ligadas à espiritualidade consideram que o dia 11 de novembro, por implicar uma repetição do número 11, é uma data com uma forte carga energética, que permite aceder mais facilmente as dimensões da consciência que se encontram numa esfera mais elevada.

Este ano, que repete os números 2 - o número da dualidade, da parceria, da cooperação - e o 0 - o número do potencial infinito - o dia 11 do 11 tem uma energia que é ainda mais forte, na medida em que há uma dupla repetição: 11/11/2020.

Esta data é, por isso, particularmente favorável para:

- manifestar os seus desejos, expressando claramente, por escrito, oralmente, ou, de preferência, através de um ritual que ajude a firmar a sua vontade perante o Universo;

- tomar decisões importantes;

- definir as suas prioridades;

- definir as suas metas a curto, médio e longo prazo;

- definir os seus limites;

- iniciar um projeto;

- iniciar um relacionamento ou assumir um compromisso amoroso;

- dinamizar a relação.

O número 1111 é, muitas vezes, associado ao conceito de almas-gémeas e, para aqueles que defendem a sua existência, acredita-se que há geralmente datas, horas e números inscritos em sinais, letreiros, etc., que surgem quando duas almas gémeas se encontram, servindo este número para confirmar que estão no caminho certo para a sua união.

Por esse motivo, é possível que nesta data haja encontros inesperados ou reencontros marcantes com pessoas com quem teve, ou tem uma relação especial. Porque o número 2 está associado ao amor, à parceria, e 2020 o repete duas vezes (para além de que os algarismos 1 + 1, somados, perfazem 2), esta energia é ainda mais forte, o que faz com que a data 11 de novembro seja ideal para atrair a sua alma gémea, para recuperar um amor perdido, para equilibrar um relacionamento que se encontra em desgaste e para investir em tudo o que diz respeito ao amor.

A soma dos algarismos que compõem esta data perfaz 8, o número do infinito - o 8 deitado equivale ao símbolo do infinito - e confirma, assim, a força energética deste dia, que marca um ponto de viragem determinante na vida de todos aqueles que se dispuserem a fazer com que a sua vida tome um novo rumo ou que se empenhem em alcançar algo que desejam no mais íntimo dos seus corações.

Saiba aproveitar a energia desta data e, no mínimo, reserve alguns minutos do seu dia para fazer um exercício de reflexão. Fique a sós com os seus pensamentos, longe de distrações e a salvo de interrupções e concentre-se naquilo que deseja alcançar na sua vida. Peça ao Universo que o ajude a seguir o caminho que o pode levar à concretização das suas metas. Peça pelo fim da pandemia, pela sua saúde e pela dos outros, peça aquilo que, dentro de si, mais deseja que aconteça. A energia universal está agora mais sensível às vibrações de todos aqueles que manifestam com sinceridade a sua vontade mais profunda. O plano espiritual está mais acessível, e é a partir dele que todas as realidades se manifestam no plano material.

Para obter melhores resultados, realize um ritual de atração.

Faça aquilo que fizer lembre-se, sempre, que aquilo que dá força a qualquer ritual e a qualquer pedido é a intenção e a fé com que são feitos.