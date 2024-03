Mesmo a tempo da primavera, estação que pode desencadear um aumento da dopamina, tornando-o mais suscetível ao amor, enquanto um aumento da serotonina (a hormona da felicidade) é propício à intimidade, os ovos de masturbação são a proposta da Satisfyer para celebrar a Páscoa e a estação das flores.

Como funcionam os ovos de masturbação da Satisfyer?

Os ovos de masturbação são um conjunto prático de seis ovos para uma utilização única: o seu design em forma de ovo é discreto e ideal para uma utilização rápida on the go. Os ovos são feitos de TPE hidroativo, flexível e inovador, que pode ser humedecido com uma pequena quantidade de água ou saliva, garantindo uma sensação de suavidade. Não necessita de lubrificante, pelo que são práticos e perfeitos para transportar.

Já não vou a tempo de encomendar para esta Páscoa. Que outros produtos a marca sugere para esta primavera?

Para esta primavera, a marca sugere o Satisfyer Marvelous Four, a pensar em quem ainda não descobriu o que gosta mais. Este conjunto inclui um vibrador rabbit, um vibrador anal, um massajador e um vibrador de ondas de pressão. Os quatro acessórios são fáceis de encaixar na prática base com um clique e rotação de 90°. O acabamento é de alta qualidade, design intemporal e uma superfície feita de silicone que não agride a pele.

Satisfyer Marvelous Four créditos: Divulgação

A marca sugere também o vibrador anal Satisfyer Intensity Plug com controlo através da aplicação. O plug anal vibratório é feito de silicone higiénico. Este material flexível e amigo do corpo e a forma ergonómica do plug facilitam a inserção. Além disso, o Intensity Plug está equipado com uma ranhura larga no eixo que proporciona estimulação adicional, enquanto a base larga promete segurança fiável. Com o controlo da aplicação, pode tirar o máximo partido do Intensity Plug: controlar a potência, dar vida a programas completamente novos, ligar à sua conta Spotify, ouvir histórias eróticas e muito mais.

Satisfyer Intensity Plug créditos: Divulgação

Quem quiser, pode ainda desfrutar de múltiplas funcionalidades com o Triple Lover que dispõe de três motores que proporcionam vibrações intensas. Os motores estão localizados no eixo arredondado e volumoso, no estimulador de clitóris em forma de lágrima e na cabeça de massagem. O Satisfyer Triple Lover pode ser utilizado de várias formas: como vibrador rabbit para estimular simultaneamente o ponto G e o clítoris ou como massajador para massagens sensuais de corpo inteiro ou clímaxes clitorianos intensos. Ambas as funções podem ser controladas separadamente e pode escolher entre 12 programas de vibração variados, desde suaves a intensos.

Triple Lover créditos: Divulgação

Para finalizar, a marca sugere igualmente o Satisfyer Pro 2 Modern Blossom, o vibrador com design deslumbrante de rosa que combina beleza com a tecnologia mais inovadora. Com a adorada tecnologia Satisfyer Air Pulse, o vibrador estimula o clitóris sem o tocar, proporcionando-lhe clímaxes incríveis. Mas há ainda mais: O Satisfyer Pro 2 Modern Blossom vem com uma capa adicional de Liquid Air para satisfazer o seu ponto de prazer com uma sensação semelhante à da água a pulsar.