Dado a conjuntura europeia atual, é imperativo cuidar, proteger e ajudar. Consciente de que a mãe - enquanto lugar de amor infinito e figura que gera vida - está em perigo, Diogo Navarro criou uma obra em sua homenagem. "[Ela] Representa o fruto, a vida, a renovação, a esperança, o amor e a identidade de um povo. É criadora do puro é a cuidadora, a corajosa”, refere o artista português em entrevista ao SAPO Lifestyle sobre a sua bravura, que se estende também a tantas outras figuras femininas, como é o caso das filhas ou das irmãs, que também estão em sofrimento. “Foram obrigadas a sair do seu país e do seu lar sem nada levar consigo, somente o peso de uma guerra às costas. Para trás deixaram pais, filhos e maridos a combater numa guerra. Merecem esta homenagem e merecem sobretudo que desta vez sejamos nós a cuidar delas."

O premiado artista nascido em Moçambique, que tem o seu trabalho espalhado em diversas partes mundo e que já foi alvo de inúmeras exposições, atribui aos cidadãos a responsabilidade de lutar e proteger o legado desta figura tão importante e que a arte pode ser um veículo para atingir esse fim. "Também através da arte é possível curar e dar coragem [às pessoas] e exorcizar os seus medos", enaltecendo ainda o seu papel enquanto vetor de esperança e liberdade, sendo essa a principal mensagem desta pintura da sua autoria onde consta a frase ‘art is hope’. "A arte é cultura, tanto na música como na gastronomia, arquitetura, pintura. Quando se protege a arte o futuro fica protegido. Porque sem cultura não existe identidade", explica.

créditos: Diogo Navarro

Apesar de não ter qualquer conotação política, para Diogo Navarro foi impossível ficar indiferente ao conflito Rússia-Ucrânia. Desta forma tentou dar o seu contributo da melhor maneira que sabe: criar. Sendo que ao longo do seu percurso profissional sempre esteve ligado a projetos de cariz social e educacionais, o passo seguinte foi colocar o seu trabalho ao serviço de uma causa humanitária, pois tal como refere, "no final, uma pequena gota poder fazer a diferença."

Para o efeito foram realizadas 200 serigrafias que vão ser postas à venda no dia 11 de abril e cujas receitas revertem na sua totalidade para a UNICEF e para a Cruz Vermelha Portuguesa. Com o valor unitário de 100 euros, estas podem ser adquiridas na galeria de arte Welcome to art Lisbon, localizada na Embaixada do Príncipe Real.