De forma anónima, a noiva publicou toda esta situação num grupo fechado sobre casamentos no Facebook, de acordo com o Daily Mail. No texto, ela reclama da "obsessão por carne" por parte da família do noivo, que se não permitiu opções à base de plantas no menu do próprio casamento, uma vez que era essa mesma família que pagaria o casamento.

Como o futuro marido da mulher também se recusou a defendê-la, esta noiva vegana acabou por procurar conselhos nas redes sociais.

“Eles sempre fazem piadas sobre o facto de ser vegana, algo que deixo passar, acabando por levar as minhas próprias refeições nos almoços de família, enquanto o meu noivo fica ali especado e nem me defende”, escreveu ela.

A publicação gerou uma forte manifestação de apoio à noiva e uma reação negativa face à futura família

“Isso é tudo sobre a dinâmica de poder a operar na família com a qual estás prestes a ficar ligada. Procura ajuda. Não se trata de apenas de comida”, aconselhou-a um usuário.

“Fique firme e defenda seus direitos. É o dia do teu casamento e tens a palavra final. Se não respeitarem isso, talvez estejas a casar-te com alguém que não queres", escreveu outro.

Alguns simplesmente disseram-lhe para recusar a oferta de ser a família do noivo a pagar o menu do casamento.

“Um homem que ama de verdade consideraria e acabaria por ceder", acrescentou outro.