Há 21 anos que idolatra Eminem, por culpa de "Stan", a canção que o rapper, compositor e produtor discográfico gravou com a cantora britânica Dido. "Tinha 14 anos quando a ouvi e fiquei boquiaberta. Nunca tinha ouvido nada assim antes", admitiu Nikki Patterson em entrevista à BBC. A partir daí, tornou-se numa das maiores fãs do artista. "Ele tem sido uma presença constante na minha vida e já o vi ao vivo", desabafa a esteticista. Aos 19 anos, fez a primeira tatuagem de Eminem e nunca mais parou.

Atualmente, tem 52 e, dessas, 28 são retratos ou desenhos que recriam o universo do famoso rapper. Agora, aos 35 anos, a britânica aproveitou a quarentena para contactar a Guinness World Records e viu a sua admiração pelo artista americano reconhecida internacionalmente. É, segundo esta organização, com 16, a pessoa do mundo com mais tatuagens da mesma celebridade. A maior parte delas foi feita nos últimos três anos. Para além do peito, dos braços e das pernas, Nikki Patterson também tatuou os dedos.