A Novo Nordisk lançou, em parceria com a C40 Cities, o Healthy Cities Challenge, uma iniciativa que desafia organizações sem fins lucrativos e instituições académicas a desenvolver e implementar ideias inovadoras que contribuam para criar cidades mais saudáveis, mais verdes e mais sustentáveis. As três melhores ideias recebem 92 mil euros para a sua implementação no terreno.

Unsplash/Anders J