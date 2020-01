De acordo com o Observador Cetelem Natal, 36% dos portugueses pretendem aproveitar os saldos no primeiro mês do ano, o que representa um aumento de 29% face ao registado no ano passado. Para além disso, aumenta a intenção de fazer compras não relacionadas com o Natal, para si ou para outros, correspondendo a 33% face aos 25% de 2018.

Ainda assim, a maioria dos inquiridos (65%) manifesta que não tem intenção de aproveitar o período de saldos em janeiro.

À semelhança do ano passado, o vestuário continua a ser a categoria de produtos mais procurada pelos portugueses nos saldos (87%). Seguem-se os acessórios de moda (29%), os perfumes (23%) e os produtos culturais (18%).

A média de gastos estipulada pelos portugueses para a altura de saltos é de 186€, mais 7€ do que no ano passado.