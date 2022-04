O autoconhecimento é uma das habilidades comportamentais mais necessárias atualmente, seja no ambiente profissional ou pessoal. Inês Gaya, Especialista em Cura Emocional & Mentora de Desenvolvimento Humano, tem como objetivo ajudar pessoas no seu processo de cura emocional e despertar da consciência.

Já trabalhou com mais de 40.000 pessoas, maioritariamente mulheres, por todo o mundo, através da Hotmart, plataforma na qual disponibiliza vários conteúdos e masterclasses e é criadora.

Inês é Licenciada em Psicologia Clínica, especialista em cura emocional, autora e professora nas áreas do autoconhecimento e da espiritualidade, sendo hoje uma referência na sua área. Promove retiros e cursos em Portugal e por todo o mundo.

Quando, em 2012, a especialista decidiu que o seu caminho seria o empreendedorismo, Inês conta que tudo aconteceu de forma natural. “Comecei a fazer muitos retiros e cursos de meditação, terapias alternativas, e percebi que queria ajudar as pessoas através de uma mistura de técnicas ancestrais e contemporâneas para saberem mais sobre si mesmas e alcançarem uma vida com mais significado”.

Inês Gaya créditos: Hotmart

Embora nos primeiros anos tenha trabalhado apenas de forma presencial, foi em 2017 que Inês deu o salto para o digital, como explica: “viajava muito em trabalhos, mesmo fora de Portugal, o que resultou em algum desgaste e burnout. Percebi que tinha de chegar às pessoas de outra forma, e foi aí que surgiu a ideia de gravar cursos e vendê-los online”. Aquela que pareceu a solução óbvia, devolveu à especialista a qualidade de vida que tentava proporcionar nos seus cursos.

Inês Gaya desafiou as expetativas ao criar o seu próprio método, o Método Gaya, no qual baseia a sua prática profissional e que tem como base 4 “medicinas” principais, representadas por cada um dos 4 elementos: a medicina do corpo (Terra), a medicina da respiração (Fogo), a medicina da respiração (Ar) e a medicina da conexão humana (Água).

Dentro do seu método, as jornadas de um mês chegam a cerca de 2,5 mil pessoas e as masterclasses de um dia têm uma média de 500 a 800 pessoas presentes.

“A minha intenção é levar as pessoas a integrarem os temas do bem-estar e saúde emocional no seu quotidiano.” No final de março, a produtora de conteúdos iniciou a nova turma do Gaya Circle - Facilitadores do Despertar, dirigida a todos os que desejam aprofundar o seu autoconhecimento e apoiar outras pessoas no seu caminho de despertar de consciência.

Para 2022, Inês tem como objetivo chegar a ainda mais pessoas. “O Método Gaya e Gaya Circle promovem a cura emocional, a reprogramação mental e a reconexão do ser humano com a sua verdadeira essência e potencial. Quero impactar ainda mais vidas!”, afirma.