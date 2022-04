Após a morte do seu companheiro de quatro patas, Aline Saupe ficou mais sensibilizada para a questão da saúde e alimentação animal. Decidida a contribuir para uma oferta mais saudável nesta área, nasceu a Cooka’s Cookies: uma marca de pastelaria e de cozinha que, desde novembro de 2018, faz crescer a água na boca de cães e donos.

"Só se a comida for suficientemente boa para nós, humanos, será suficientemente boa para os nossos animais de estimação", refere em comunicado a fundadora sobre este projeto que foi batizado em honra da sua atual companheira de quatro patas Cooka, uma cadela Weimaraner, que desde cedo rejeitou as opções mais massificadas e a obrigou a procurar alternativas mais naturais.

Convencida de que os cães merecem o melhor deste mundo, o seu objetivo é revolucionar o mercado da alimentação para animais de estimação oferecendo uma solução caseira, confeccionada com ingredientes de qualidade e 100% naturais. A melhor parte é todos os produtos podem ser partilhados entre cão e dono.

Para além de refeições frescas (cozinhadas lentamente e embaladas a vácuo) e refeições húmidas (sem cereais), a marca oferece guloseimas (com opções hipoalergénicas, detox, boost de energia ou melhoria na digestão), bolachas e bolos personalizados (disponíveis em vários formatos e com extras), assim como pizzas, donuts, brigadeiros e macarons. Todas as opções são confeccionadas com recurso a diversas variedades de carne fresca, como é o caso do frango, vaca, porco, coelho ou pato, sendo que algumas delas incluem uma percentagem de legumes e podem ainda levar alguns suplementos.

Sendo a sustentabilidade e a qualidade dos ingredientes uma preocupação da marca, cada uma das receitas são criadas com o aconselhamento de veterinários e nutricionistas caninos.

Todos os produtos da Cooka’s Cookies estão disponíveis em mais de 50 veterinários e lojas.

Para mais informações, clique aqui.