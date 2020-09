Nesta lista encontra os livros do dia que estarão em destaque e com desconto no stand da FNAC na Feira do Livro de Lisboa e do Porto e também online durante esta semana. Que tal começar já a fazer a sua wishlist? Boas leituras!

2 de setembro

Livro do dia em Lisboa e Porto

O Eixo vence a Segunda Guerra Mundial. Os nazis controlam Nova Iorque; os japoneses dominam a Califórnia. Numa zona neutral, um autor teme pela vida por ter escrito em tempos uma outra versão dos acontecimentos. Eis o ponto de partida para este romance adaptado a série televisiva em 2015 e que consagrou Philip K. Dick como um dos grandes mestres da ficção científica das últimas décadas.

3 de setembro

Livro do dia em Lisboa

Charlie e Nick frequentam a mesma escola, mas nunca se conheceram. Até ao dia em que se sentam juntos na sala de aula. A amizade é instantânea, só que Charlie sente algo mais. Será que o seu amor vai ser correspondido pelo colega e amigo? Descubra a resposta neste primeiro volume de uma coleção de novelas gráficas dedicadas à temática LGBTQ+.

Livro do dia no Porto

“Fogos” é considerada a obra-prima de Mattotti, um dos mais talentosos e originais autores de BD da atualidade. Complexa e surreal, esta narrativa apresenta-nos à tripulação de um couraçado enviado para investigar uma misteriosa ilha. O álbum - com argumento de Kramsky, colaborador de longa data do autor – fica completo com “Murmúrio”, a história de um homem amaldiçoado por uma estranha mancha no rosto.

4 de setembro

Livro do dia em Lisboa

O mundialmente famoso cosmólogo e uma das figuras mais inspiradoras deixa-nos os seus últimos pensamentos sobre o universo neste fantástico livro póstumo. Existirá um Deus? Como tudo começou? Existe vida inteligente, para além da humana, no universo? Será possível viajar através do tempo? Estas são apenas algumas das perguntas que todos já colocámos um dia e a que Hawking dá resposta como ninguém.

Livro do dia no Porto

Quem nunca ouviu falar do terrível e assustador Frankenstein, um mito que perdura há dois séculos e é conhecido um pouco por todo o mundo? Mas a sua autora, essa permaneceu desconhecida durante largos anos, quer entre o público quer nos meios académicos. Esta nova coleção reúne alguns dos seus melhores romances e contos, com ênfase no sobrenatural – uma excelente oportunidade para conhecer melhor a ainda algo misteriosa Mary Shelley.

5 de setembro

Livro do dia em Lisboa

Poderosa e acessível, assim é descrita por muitos a poesia desta escritora e ilustradora nascida na Índia, mas a residir no Canadá desde criança. Depois do aclamado “Milk and Honey”, Kaur celebra a poesia visual neste seu novo livro, ilustrado pela própria. Uma ode ao amor em todas as suas formas, para despertar a imaginação e acalmar a mente.

Livro do dia no Porto

Acompanha duas gerações de super-heróis, dos anos do pós-Guerra até aos tempos sombrios da Guerra Fria nesta que é considerada a mais importante novela gráfica da história da oitava arte. Onde termina o Bem e começa o Mal? A questão é levantada pelos protagonistas deste clássico assinado por Alan Moore e Dave Gibbons, que coloca em causa o próprio conceito de super-herói.

6 de setembro

Livro do dia em Lisboa

Anões, gigantes gelados, tesouros e magia. Asgard, a terra dos deuses; Odin, o pai supremo e o seu poderoso filho Thor. Já deve ter, pelo menos, ouvido falar destas figuras da mitologia nórdica. Prepare-se agora para conhecer algumas das suas muitas lendas nestes 15 contos que marcam o regresso do autor de best-sellers ao universo da fantasia.

Livro do dia no Porto

É um dos mais fantásticos contos de fadas de sempre. Carroll transporta-nos para um mundo onde a imaginação reina como senhora absoluta ao lado do absurdo e do nonsense delirantes. Neste País das Maravilhas tudo pode acontecer e acontece mesmo. Um clássico da literatura aclamado a nível mundial, que não sofre com o passar das décadas. Um livro obrigatório em qualquer estante que se preze.