Já escreveu livros práticos como "Valorize-se, organize-se (2013)", um livro autobiográfico "Eu, Cláudio (2020)" e outros romances como "Geneticamente fúteis (2008)". Com mais de 10 obras editadas, Cláudio sente que “O Rapaz" é o tal (livro).

"O Rapaz” narra a história de amor de Bruno e Carlos, dois rapazes com personalidades opostas que se unem primeiro pelo acaso e depois por um sentimento que os leva a viver conflitos interiores, desencontros, dor e desilusão, mas também momentos de pura paixão, entrega e amor verdadeiro. Os dois personagens dão vida a uma intriga que atravessa gerações e ultrapassa preconceitos.

Uma história de amor que podia ser sua

"O público ao abraçar este livro está a abraçar uma bonita história de amor que podia ser a de qualquer um de nós", partilha Cláudio Ramos, que acredita que "O Rapaz" se diferencia em tudo das obras que escreveu anteriormente por apresentar uma narrativa e escrita mais crescida, madura e segura. "Orgulho-me de todos os livros que escrevi, mas seguramente este é O livro. Acredito muito nele e deu-me um prazer maior escrever".

No seu novo romance, o leitor pode acompanhar a vida de duas pessoas divididas entre as suas próprias dúvidas e os desafios que surgem do exterior. Expondo-se e expondo as respetivas bagagens emocionais, a dupla confronta-se com um passado doloroso, dores e desejos profundos.

Cláudio Ramos, que apresenta atualmente dois programas na TVI - o "Dois às 10" e o reality show "Big Brother" - levou 12 meses a escrever o novo livro. “O ano passado tinha mais tempo livre e dediquei-me a escrever”.

Livro "O Rapaz" de Cláudio Ramos créditos: Divulgação

"O Rapaz" não é o Cláudio

O autor, que se define como um "apresentador que gosta de escrever e não um escritor que apresenta", nutre o gosto pela escrita desde a infância, pois para si "é fundamental".

Na hora de escrever, fá-lo sem método porque "o pavor da página em branco não se compadece com horários". Diz-nos que "há dias que são horas ao computador que correm muito bem e outros, em igual tempo, não se escreve nadinha".

Sobre "O Rapaz", o autor esclarece que "não é um romance biográfico" apesar de ter pontos de inspiração. "Quando se escreve uma história assim é impossível não olhar para quem nos rodeia e retirar de lá traços para a história", justifica.

O também apresentador escreve sobre amor por acreditar que este é a maior força do mundo. Segundo o mesmo, sem este sentimento não se consegue nada na totalidade. "Ninguém está feliz nem satisfeito se não ama ou não é amado. Não tem necessariamente que viver uma paixão, o amor pode ser brando e sossegado.", comenta.

Com a história de "O Rapaz" (PVP: 19,45€), que já se encontra à venda nas livrarias nacionais, Cláudio Ramos espera que os leitores "desfrutem, sonhem e que pensem nos muitos pontos de vista que cada história pode ter".