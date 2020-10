Há três anos que a ilustradora, escritora e artista plástica Tina Kraus (re)cria animais e plantas em papel para alertar para beleza das espécies ameaçadas e nem o confinamento imposto pela COVID-19 lhe tirou o entusiasmo. A paixão pela última arte que abraçou surgiu em 2017. "Primeiro fiz plantas, depois insetos e, por fim, uma lagartixa", revela a alemã, que reside em Münster, no norte da Alemanha. Estudou design na universidade de ciências aplicadas na sua cidade natal e trabalhou no ramo editorial.

Foi nessa altura que se começou a interessar pelos trabalhos manuais. "Quando comecei a trabalhar com papel crepe, comecei por criar flores tradicionais, mas estava curiosa para saber que tipo de arte única é que poderia fazer. Foi então que fiz uma planta pouco comum, a armadilha-de-vénus", recorda. "Diverti-me muito com os detalhes das dobras em papel", confidencia ainda a artista. Das plantas aos insetos foi um pulo. Em seguida, desafiou-se a fazer uma lagartixa e ficou muito feliz com o resultado.

Mais tarde, depois de divulgar as suas criações nas redes sociais, a ilustradora, escritora e artista plástica recebeu a sua primeira encomenda. Pediram-lhe um louva-a-deus. Desde então, a alemã tem aperfeiçoado (ainda) mais a técnica dos seus trabalhos, adicionando-lhes cada vez mais detalhes e tornando-os ainda mais realistas. Inspirada pela natureza e pela diversidade de criaturas que habitam o planeta, Tina Kraus procura recriar a sua beleza e, em muitos casos, realçar a sua individualidade.

"Eu pretendo mostrar às pessoas que as espécies que, muitas vezes, são desconsideradas e ameaçadas devido ao impacto humano aqui na terra também têm uma beleza e um valor. Alguns desses animais são muito raros, mas podem ser decorativos, à semelhança de outros que são usados em padrões na decoração. Eu fico feliz por poder oferecer-lhes uma opção, sem qualquer tipo de crueldade animal, para que as pessoas possam desfrutar destes animais em suas casas", confessa a artista germânica.